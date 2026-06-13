Katie Taylor impone un nuevo récord para su pelea de retiro

El anuncio de la despedida definitiva de Katie Taylor ha generado un impacto inmediato en el mercado de boletos de Europa. El comité organizador confirmó que la totalidad de las entradas para la función del próximo 5 de septiembre en el Croke Park de Dublín se agotó en un lapso de 30 minutos.

La venta general registró una fila virtual constante que osciló entre los 24 mil y los 42 mil usuarios simultáneos.

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Los precios de las localidades para presenciar el duelo ante la francesa Flora Pili se establecieron en un rango que inició en los 39 euros hasta superar los 1,500 euros en la zona de ringside.

? Katie Taylor’s retirement fight at Croke Park just SOLD OUT in 30 minutes…



80,000+ fans will be in attendance for the final fight of Katie Taylor’s career ?? pic.twitter.com/OTDbtGxKg8 — Source of Boxing (@Sourceofboxing) June 12, 2026

Tras la confirmación del boletaje agotado, Katie Taylor utilizó sus cuentas oficiales de difusión digital para manifestar su agradecimiento ante la respuesta del público en su país natal. La boxeadora de 39 años expresó la responsabilidad que asume de cara a su última preparación física en el gimnasio.

“¡Wow! Honestamente, estoy abrumada por su apoyo, Irlanda. ¿Qué puedo decir sino gracias, gracias, gracias? Haré todo lo posible para brindar una última gran actuación para ustedes el 5 de septiembre. ¡Encendamos Croke Park juntos!”, compartió Katie Taylor en su cuenta oficial de Instagram al asimilar el resultado de la taquilla.

La unificación absoluta en juego

La contienda de despedida de la atleta local no será un pleito de exhibición, sino un combate oficial donde se disputarán múltiples cinturones mundiales. La boxeadora expondrá sus coronas de peso superligero de la AMB, la OMB, la FIB y de la revista The Ring frente a la retadora francesa Flora Pili, quien llega con una marca invicta al compromiso.

El enfrentamiento también tendrá en disputa el cinturón vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). De salir con la mano en alto, Katie Taylor se despedirá de la actividad profesional habiendo reconquistado la condición de campeona indiscutida en las 140 libras, un hito que ya consiguió en el pasado en la división ligera.

Un hito histórico en la catedral de Dublín

El recinto seleccionado para la función posee una capacidad de 82 mil espectadores y representa uno de los centros deportivos de mayor tradición en la isla. La última ocasión en que este escenario albergó una velada de boxeo profesional fue en julio de 1972, cuando el estadounidense Muhammad Ali derrotó a Al Lewis en el mismo cuadrilátero.

La trayectoria de Katie Taylor culminará de esta manera ante más de 80 mil aficionados en un evento que marca su debut profesional en territorio irlandés. La exmedallista de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y cinco veces campeona mundial amateur cerrará su ciclo deportivo tras haber redefinido el perfil comercial y técnico de la disciplina femenil a nivel global.

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