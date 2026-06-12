El Canelo Álvarez llenó de elogios a Julián Quiñones en el primer partido del Tri

El debut de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026 concluyó con un resultado favorable y un reconocimiento especial sobre el terreno de juego.

Al finalizar el encuentro de apertura, el boxeador Saúl Canelo Álvarez se encargó de otorgar el galardón al jugador más valioso de la contienda al delantero Julián Quiñones, quien anotó el primer tanto de la victoria de dos goles por cero frente a Sudáfrica.

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???? TÍPICO: HACES EL PRIMER GOL EN EL #MundialEnDSPORTS, ERES LA FIGURA Y EL PREMIO TE LO ENTREGA EL CANELO



?? Julián Quiñones la rompió en el estreno de México en la #CopaMundialFIFA y fue reconocido por el famoso boxeador.



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La entrega del galardón sobre la cancha

La ceremonia protocolar posterior al silbatazo final en el Estadio Ciudad de México reunió al atleta tapatío con el atacante del combinado nacional para la entrega del trofeo.

The World Cup crowd chanting Canelo!



This was pretty dope ? pic.twitter.com/BHq3rFtY7C — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) June 12, 2026

Durante el breve encuentro en el césped del inmueble, Canelo Álvarez expresó su respaldo al futbolista por el desempeño mostrado durante los 78 minutos que disputó en el eje del ataque.

“Todo el éxito del mundo, que siga todo bien”, fueron las palabras que el pugilista dirigió al goleador mientras estrechaban sus manos, según captaron las cámaras de la transmisión de la cadena de televisión TUDN en su cobertura de la jornada inaugural.

Las muestras de felicitación se extendieron hacia los pasillos del recinto, donde el boxeador continuó interactuando con otros integrantes de la escuadra local.

Charla con Armando González y convivencia en palcos

Durante su trayecto por las zonas internas del estadio, el boxeador entabló una conversación con el delantero Armando “La Hormiga” González, quien ingresó de cambio en el segundo tiempo. En este intercambio, Canelo Álvarez reveló la admiración que su familia siente por el joven deportista y el vínculo que tienen con el Club Deportivo Guadalajara.

“Mi hijo es fan tuyo”, comentó el boxeador al delantero del equipo rojiblanco en una charla captada por el portal deportivo Mediotiempo, recibiendo como respuesta por parte del futbolista la promesa de obsequiarle su camiseta de juego tras el debut. “Sí, le va a las Chivas”, detalló posteriormente para explicar el origen del fanatismo de su primogénito por el jugador.

Canelo dejó con la boca abierta a Ronaldo. ?



El campeón mexicano se reunió con Roberto Carlos y Ronaldo y todos presumieron sus relojes. ?? pic.twitter.com/8uwyVJpMbK — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 11, 2026

Antes de bajar al campo de juego, Canelo Álvarez compartió el palco de honor del inmueble con exjugadores internacionales de la selección de Brasil, destacando la presencia de Ronaldo Nazário y Roberto Carlos. Durante la convivencia, las cámaras de la transmisión captaron un momento donde los atletas intercambiaron impresiones sobre sus colecciones de joyería, generando asombro por la pieza de alta gama que portaba el mexicano.

¡Felicitaciones entre grandes! ?



Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue a celebrar junto con Julián Quiñones y Armando ‘La Hormiga’ González el triunfo de México ante Sudáfrica, en la Copa Mundial de la FIFA 2026??#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca



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