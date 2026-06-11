¿Se hará un combate entre Eddie Hearn y Dana White?, Tyson Fury ofrece su ayuda

La constante confrontación verbal entre los promotores de boxeo y artes marciales mixtas, Eddie Hearn y Dana White, ha alcanzado un nuevo nivel de exposición mediática. Ante la posibilidad de resolver las diferencias sobre un cuadrilátero, el peso pesado Tyson Fury decidió intervenir para ofrecer sus servicios de mediación en una eventual contienda física entre los directivos de Matchroom Boxing y Zuffa Boxing.

El origen de este enfrentamiento se remonta a la transición de varios pugilistas, entre ellos Conor Benn, de la escuadra británica hacia la nueva división de boxeo de la UFC.

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Este movimiento comercial provocó que el director de Zuffa retara formalmente a su contraparte a una contienda de contacto, un escenario que Tyson Fury analizó con detalle para definir su posición en el conflicto de las promotoras.

“DANA TO KNOCK HIS FACE RIGHT IN THE POSH GIT”



Tyson Fury has backed @DanaWhite following his ongoing rivalry with @EddieHearn and has offered to referee if the pair were to fight ?



? @Tyson_Fury #TysonFury | #DanaWhite | #EddieHearn pic.twitter.com/JbDT0w8EhE — IFL TV (@IFLTV) June 10, 2026

La oferta para impartir justicia en el cuadrilátero

El veterano de la categoría de los pesos pesados utilizó sus cuentas oficiales de difusión en redes sociales para respaldar de manera abierta la gestión del empresario estadounidense. Además de pronosticar un desenlace favorable para el directivo de la UFC, Tyson Fury se propuso como la persona idónea para regular las acciones reglamentarias si ambos empresarios deciden firmar un contrato deportivo.

“Toda esta polémica entre Dana White y Eddie Hearn… apoyo a Dana incondicionalmente. Dana le va a dar una paliza a ese cretino. Si quieren, yo seré el referí de la pelea”, manifestó Tyson Fury en su mensaje digital para definir su papel en este cruce de declaraciones que mantiene la atención de los analistas de la disciplina.

La respuesta técnica de Eddie Hearn

Por su parte, el presidente de Matchroom Boxing minimizó las intenciones de la promotora rival y cuestionó el conocimiento técnico de su contraparte en el ámbito del boxeo de paga. En una entrevista concedida a la plataforma DAZN News, el promotor inglés desestimó el impacto que las declaraciones de Zuffa Boxing puedan tener sobre el desarrollo de sus propias carteleras internacionales.

“Esto es pan comido, porque Dana no sabe de lo que habla. No tiene ni idea de boxeo. Dice puras tonterías. Nunca he oído tantas mentiras salir de la boca de alguien. Acabo de hacer un show en Houston, voy caminando y la gente me dice: ‘Oye, dale duro a Dana’”, declaró Hearn a DAZN News al evaluar la matriz de opinión que se ha generado en los Estados Unidos.

El empresario británico argumentó que la campaña mediática impulsada desde Las Vegas ha funcionado como una herramienta de promoción involuntaria para su marca personal en el territorio norteamericano. No obstante, Hearn aclaró a DAZN News que, a pesar del poder económico de la corporación rival, esta carece de la tradición y la consistencia técnica necesarias para consolidar un proyecto a largo plazo en el pugilismo.

Cuestionamientos al modelo financiero de Zuffa

Otro de los puntos de fricción señalados por la gerencia de Matchroom se vincula al esquema de pagos implementado por la promotora estadounidense para atraer talentos. Según la perspectiva del del directivo europeo, el desembolso de sumas superiores al promedio del mercado representa una estrategia insostenible que altera la estabilidad financiera de la disciplina.

“Les pagan a algunos boxeadores. A ciertos peleadores les pagan tres o cuatro veces más que a los demás. Eso no es un buen negocio”, de esa forma puntualizó el promotor inglés. Mientras las tensiones continúan, los fanáticos aguardan para conocer si el ofrecimiento de Tyson Fury para actuar como oficial de campo se trasladará de las redes sociales a una cartelera real de exhibición.

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