Venezolano Albert Ramírez envuelto en polémica: Apelarán decisión de su última victoria

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) recibirá en las próximas horas un recurso formal de apelación que cuestiona el resultado del combate por el campeonato mundial interino de peso semipesado.

El equipo de trabajo del peleador británico Lerrone Richards busca que el organismo revise la decisión de los jueces tras su enfrentamiento contra el venezolano Albert Ramírez en la ciudad de Montreal, Canadá.

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El pleito se celebró en el cuadrilátero del Casino de Montreal el pasado jueves 4 de junio, donde las tarjetas finales decretaron el triunfo del sudamericano por la vía de la decisión dividida.

“Lerrone Richards was ROBBED vs. Albert Ramirez.” ?



?? “Those rounds I’m giving him are obvious rounds for me. He’s gone to Canada and he’s been robbed of what would’ve been a big kickstart to his career.”



Lerrone Richards was completely shafted by the judges’ scorecards ? pic.twitter.com/K1vpOUjTO8 — Ade Oladipo (@ade_oladipo1) June 6, 2026

La controversia se desató debido a que diversos analistas del sector consideraron que el retador europeo manejó el ritmo de la contienda durante la mayor parte de los doce asaltos programados.

La controversia en las tarjetas de los jueces

Durante la lectura de los resultados oficiales del combate, el juez Nicolás Esnault entregó una puntuación de 116-112 a favor de Richards. Sin embargo, los jueces Rodolfo Aguilar y Ricardo Duncan coincidieron al otorgar registros idénticos de 115-113 para declarar ganador a Albert Ramírez, lo que generó reacciones encontradas entre el público presente en el recinto canadiense.

AND STILL! ? Albert Ramirez takes the W via split decision! #RamirezRichards?? pic.twitter.com/jwAZJPchB1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 5, 2026

Ante este desenlace, Richards y su empresa de representación, S-Jam, sostuvieron una reunión en la ciudad de Londres para definir las acciones legales a seguir. El equipo determinó que ingresará la apelación correspondiente ante la AMB en un plazo no mayor a las 48 horas para exigir que se evalúe el desempeño de los oficiales de mesa.

En declaraciones concedidas a la revista especializada The Ring, el retador británico describió el impacto de la decisión en su entorno personal. “Sinceramente, los últimos días han pasado volando. Han sido tres días y todo ha sido muy confuso. Me despierto cada mañana y es casi como si pensara: ‘¿De verdad ha pasado esto?’. Fue un robo, así de simple”, manifestó el británico bastante frustrado al analizar el veredicto.

El argumento técnico del equipo de Richards

El boxeador de 33 años sostiene que las estadísticas de golpeo demuestran una clara ventaja a su favor que debió verse reflejada en el resultado final. En su charla con The Ring, detalló que su plan de combate se ejecutó con precisión, limitando la ofensiva del campeón interino a lo largo de las distintas etapas del pleito de peso semipesado.

“Necesito justicia en esto porque él no ganó la pelea. La he de volver a ver y, aun siendo duro conmigo mismo, gané esa pelea 10-2 en asaltos, en el peor de los casos fue 9-3. Eso es suficiente para ganar una pelea, ni siquiera está cerca. Creo que el resultado debería ser anulado y, si no, debería declararse nulo, porque no debería figurar eso en mi historial. Lo correcto sería ordenar una revancha inmediata por el cinturón”, aseveró Richards a The Ring.

Antecedentes de una reprogramación obligatoria

La rivalidad entre el retador y Albert Ramírez debió resolverse originalmente el pasado 5 de febrero. No obstante, la cartelera fue suspendida apenas 24 horas antes del pesaje oficial debido a que al pugilista venezolano se le diagnosticó un cuadro de apendicitis aguda que requirió intervención quirúrgica de emergencia.

Tras completarse el proceso de recuperación médica de Albert Ramírez, la AMB reprogramó el enfrentamiento para el 4 de junio.

El combate cumplió con las expectativas del público en cuanto a técnica, pero el veredicto final de los jueces dejó abierta una disputa administrativa que se resolverá en las oficinas de la entidad boxística.

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