La revancha Mayweather-Pacquiao tendría nueva fecha y sede

La organización del segundo enfrentamiento entre dos de las figuras más importantes del boxeo en el siglo XXI experimentará cambios significativos. Aunque el anuncio oficial sigue en proceso de definición, el estatus de la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao apunta hacia una fecha y un escenario diferentes a los planeados inicialmente.

Hace cuatro meses, el anuncio del regreso al boxeo profesional por parte del estadounidense reactivó una de las rivalidades más lucrativas de la historia.

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Este retorno busca poner fin a un periodo de inactividad de nueve años para el norteamericano, con el objetivo de medirse nuevamente al filipino tras su primer enfrentamiento en 2015.

Breaking: Floyd Mayweather, Manny Pacquiao have agreed to terms on amended deal for professional fight on Netflix being planned for Sept. 25 at T-Mobile Arena in Las Vegas, Manny Pacquiao Promotions CEO Jas Mathur tells The Ring’s @MikeCoppinger. pic.twitter.com/e1S0OpBgPQ — Ring Magazine (@ringmagazine) May 8, 2026

Incertidumbre sobre el reglamento del combate

La falta de información y los retrasos administrativos por parte de la promotora del estadounidense han generado preocupación en los aficionados.

El principal debate se centra en determinar si la contienda se registrará bajo el formato de exhibición o como una pelea profesional regulada por los organismos rectores del deporte.

El propio peleador de Filipinas ha sido enfático al respecto en sus comparecencias públicas ante la prensa. “La propuesta de la exhibición fue hace mucho tiempo, un año después de nuestra primera pelea, pero no estuve de acuerdo. Y entonces quise hacer la pelea real”, declaró Manny Pacquiao para dejar clara su postura sobre los términos del contrato.

La intención del equipo del asiático es asegurar que la revancha Mayweather-Pacquiao cuente oficialmente en los registros profesionales. El retraso en la firma definitiva de los documentos por parte de la contraparte es el factor que mantiene las negociaciones en un estatus de espera.

El cambio de fecha y de recinto en Las Vegas

Los planes logísticos originales que ubicaban el combate en la tecnológica estructura de The Sphere el sábado 19 de septiembre han quedado descartados. De acuerdo con la última actualización del calendario oficial de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, la revancha Mayweather-Pacquiao se trasladará al T-Mobile Arena.

La promotora Manny Pacquiao Promotions tiene reservado un espacio en dicho recinto para el viernes 25 de septiembre de 2026. Esta fecha se perfila como el nuevo escenario para la velada de campeonato, requiriendo únicamente la firma final del boxeador estadounidense para ser oficializada ante el público.

Esta reprogramación obligará a los equipos de trabajo a ajustar los campamentos de entrenamiento para finales del verano. La confirmación de este cambio administrativo sugiere que la revancha Mayweather-Pacquiao se mantendrá como el evento central de la temporada en el estado de Nevada.

Agenda de Mayweather previa al anuncio oficial

El anuncio del compromiso en Las Vegas no se realizará en el corto plazo debido a los compromisos de exhibición que el norteamericano debe cumplir primero en Europa. El invicto de Michigan tiene programado un viaje a Atenas, Grecia, para enfrentar a la estrella del kickboxing Mike Zambidis el sábado 27 de junio.

A pesar de los retrasos, la esquina del estadounidense mantiene el optimismo sobre la viabilidad del proyecto. “Todo va por buen camino para que se finalice por completo en dos días”, declaró Floyd Mayweather Jr. al periodista especializado de ESPN, Andreas Hale, sobre los avances en las negociaciones del contrato.

La resolución de este proceso administrativo definirá si los fanáticos podrán ver el récord de imbatibilidad de 50 victorias sin derrotas en juego una vez más.

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