Esquina de David Benavídez considera a Beterbiev un rival a temer

La planificación de los próximos compromisos para el campeón unificado mexicano-estadounidense genera diversas estrategias en las oficinas del boxeo internacional. A pesar de que la prioridad inmediata de la esquina de David Benavídez se centra en la unificación absoluta, la evaluación técnica de los posibles oponentes rusos en el peso semipesado ha definido una clara escala de peligrosidad.

El campamento del boxeador mantiene su objetivo de enfrentar a los monarcas de la división de las 175 libras.

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Sin embargo, su entrenador y padre ha señalado que, aunque Dmitry Bivol representa el camino directo para capturar la mayoría de los cinturones, el veterano Artur Beterbiev se posiciona como el rival que exige un mayor nivel de cuidado táctico en el ring.

Father and trainer of David Benavidez, Jose Benavidez Sr tells The Ring that he has no problem putting his son in with Artur Beterbiev next, but Dmitry Bivol is the preferred option as it would be a shot at undisputed ? pic.twitter.com/IUchShMLMt — Ring Magazine (@ringmagazine) June 8, 2026

La escala de peligrosidad entre los campeones rusos

La preferencia por unificar los títulos frente al súper campeón de la AMB responde a los logros históricos que este ha acumulado recientemente. En una entrevista exclusiva concedida a la prestigiosa revista especializada The Ring, José Benavídez Sr. desglosó los motivos por los cuales el campamento prioriza las negociaciones con Bivol, a pesar del riesgo que implica el otro monarca de la categoría.

“Respetamos a Beterbiev. Es un gran peleador, pero nuestra preferencia es Bivol. Él venció a Canelo Álvarez, venció a Zurdo Ramírez y derrotarlo le daría a David la oportunidad de convertirse en campeón indiscutido”, declaró José Benavídez Sr., reconociendo de inmediato la otra variable del escenario: “Pero Beterbiev es el peleador más peligroso. Nos encantaría enfrentarlo después. Podemos hacer que suceda cuando ellos quieran”, puntualizó el entrenador a la citada fuente.

?? Jose Benavidez Sr wants @Benavidez300 ? @ABeterbiev: "We want to fight him. Let’s make that fight happen. Tell the manager to contact me, and we will make that fight happen in five minutes." ?



(via @boxingscene) pic.twitter.com/ywSdxPqNZ9 — Pro Boxing Fans (@ProBoxingFans) June 5, 2026

Actualmente, el boxeador de origen mexicano ostenta los títulos semipesados del CMB y el cinturón regular de la AMB. Por su parte, Bivol posee las coronas de la OMB, la FIB y el reconocimiento de súper campeón de la AMB, lo que convierte la unificación en una de las metas principales para la carrera de David Benavídez en el corto plazo.

Desmintiendo las acusaciones sobre negociaciones fallidas

La tensión entre los campamentos ha aumentado tras las declaraciones de Beterbiev, quien acusó al entorno del mexicoamericano de evadir el combate en el pasado. El entrenador de David Benavídez desmintió de forma contundente estas afirmaciones, explicando que fueron ellos quienes tomaron la iniciativa de buscar el acuerdo sin recibir una respuesta positiva por parte de la promotora del ruso.

“Fuentes y nosotros fuimos a hablar con Artur Beterbiev y su equipo antes de la pelea contra Anthony Yarde, pero no estaban interesados en el combate”, concluyó José Benavídez Sr. al finalizar su descargo.

Agenda de unificación en dos categorías de peso

El panorama deportivo para David Benavídez contempla una doble actividad en las divisiones crucero y semipesada para los meses finales del presente año.

Al poseer también los cinturones de las 200 libras de la AMB y la OMB, el equipo ha diseñado un calendario que prioriza ordenar los títulos de peso crucero antes de buscar el choque con los rusos.

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