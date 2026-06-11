El Canelo Álvarez hizo jugosa apuesta a favor de México para el inicio del Mundial 2026

A pocas horas de que ruede el balón en la inauguración de la Copa del Mundo, el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez decidió respaldar al equipo local con una transacción financiera de gran escala, previo a su debut en la ansiada cita.

El deportista utilizó sus plataformas digitales para dar a conocer los detalles de su jugada en el primer día del torneo.

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La publicación del deportista tapatío reveló una inversión de 100 mil dólares en la plataforma de predicciones Kalshi. El pronóstico de Canelo Álvarez apunta exclusivamente a una victoria de la selección de México ante el conjunto de Sudáfrica en el partido de apertura en el Estadio Ciudad de México.

El sistema informático de la plataforma otorga un 70 por ciento de probabilidad de éxito a la selección dirigida por Javier Aguirre. “Listo para mañana con Kalshi”, escribió Canelo Álvarez en sus redes sociales, acompañando el texto con banderas mexicanas que confirman su expectativa de obtener una ganancia cercana a los 40 mil dólares.

Antecedentes de apuestas mundialistas

No es la primera oportunidad en que Canelo Álvarez pone dinero en juego para apoyar al equipo nacional en torneos internacionales. Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, el boxeador realizó una inversión de 10 mil dólares bajo la predicción de que México alcanzaría la final y obtendría el campeonato.

Aquel movimiento financiero no se concretó debido a que la selección, bajo la dirección técnica de Gerardo Martino, quedó eliminada en la primera fase del torneo. En esta ocasión, Canelo Álvarez optó por un objetivo mucho más cercano y con un margen de riesgo menor al jugar en condición de local.

Participación en el partido de apertura

Además de la inversión realizada, el peleador tendrá un rol activo durante la jornada de inicio del torneo en la capital mexicana. La presencia de Canelo Álvarez en el antiguo Estadio Azteca incluye una aparición especial ante los aficionados antes del comienzo de la contienda.

El equipo de organización confirmó que el monarca de las 168 libras será el encargado oficial de ingresar al terreno de juego para entregar el reconocimiento al jugador más valioso de la contienda al finalizar los 90 minutos reglamentarios.

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