Mundial 2026: los partidos que podrás ver hoy 11 de junio en la Copa del Mundo

Este jueves 11 de junio inicial el Mundial de 2026. Estados Unidos, México y Canadá se visten de gala para iniciar con el torneo mundialista. En el Estadio Azteca iniciará la Copa del Mundo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El Grupo A inicia con seis dos primeros partidos. El sector está conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa.

México vs. Sudáfrica

El partido inaugural de Mundial de 2026 tiene tintes históricos. México se enfrentará a Sudáfrica, el mismo duelo de la Copa del Mundo de 2010 (primer vez en la historia que se repite un partido inaugural). El compromiso se desarrollará en el mítico Estadio Azteca, recinto deportivo que se convertirá en el primer estadio que albergará tres partidos inaugurales de un Mundial (1970, 1986 y 2026).

Dirigidos por Javier Aguirre, México llega al Mundial en un prometedor estado de forma. El Tri arrastra un invicto de ocho partidos consecutivos y vienen de golear a Serbia 5-1 en su último partido amistoso.

Sudáfrica, dirigidos por Hugo Broos, viene de una preparación más discreta. El conjunto africano igualó 1-1 con Jamaica en su último partido amistoso a principios del mes de junio.

El antecedente de estas dos selecciones en Mundiales fue el duelo inaugural de Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, el conjunto mexicano sacó un empate 1-1. Los autores de los goles fueron Tshabalala y Rafael Márquez.

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Corea del Sur vs. República Checa

El otro duelo del grupo será en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron), Zapopan, México. Este es un duelo de dos selecciones que llegan en buen momento. Corea juega su Mundial 11 de manera consecutiva; los checos regresan a esta competición después de 20 años.

La República Checa viene de ganar sus últimos dos partidos de preparación (3-1 vs. Guatemala y 2-1 vs. Kosovo). Corea del Sur también hizo lo propio. Los asiáticos vencieron 5-0 a Trinidad y Tobago y derrotaron por la mínima 1-0 a El Salvador.

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET y 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Próximos partidos del Mundial 2026

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