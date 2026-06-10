Raúl Jiménez y sus datos negativos en Mundiales

La selección mexicana afrontará un complejo reto en el Mundial de 2026. El Tri será uno de los anfitriones en esta Copa del Mundo y tiene el objetivo de hacer un buen papel en el torneo. Raúl Jiménez es uno de los delanteros más experimentados con los que contará Javier Aguirre. Pero a Jiménez no le ha ido bien en este torneo.

En términos generales, Raúl Jiménez ha disputado 125 partidos con la selección mexicana. El delantero del Fulham ha podido marcar 44 goles y conceder 16 asistencias en más de 7,800 minutos dentro del campo. Pero el registro de Jiménez no se “infla” en los Mundiales.

Raúl Jiménez ha disputado 3 Mundiales con la selección mexicana. El delantero azteca ha participado en las ediciones de la Copa del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Como dato curioso, Jiménez no ha podido marcar un gol, ni ha jugado un partido como titular.

Registro de Jiménez en Mundiales

En Brasil 2014, Raúl Jiménez tuvo su primera participación en un Mundial. El exdelantero de las Águilas del América tenía 23 años en esta edición de la Copa del Mundo. Jiménez solo disputó 6 minutos en este Mundial (sustituyó a Giovani dos Santos al minuto 84 en el duelo contra Brasil).

Su segunda participación en un Mundial fue en Rusia 2018. Para este torneo Jiménez llegó con mas experiencia, pero sin la confianza de Juan Carlos Osorio. Javier “Chicharito” Hernández fue el delantero titular en este torneo.

Raúl Jiménez solo participó en 2 partidos. El atacante mexicano jugó 34 minutos contra la selección de Alemania y disputó otros 20 minutos contra Brasil por los octavos de final del torneo.

El antecedente más reciente fue en el Mundial de Qatar 2022. El delantero azteca disputó 3 partidos, todos desde el banco de suplentes. Jiménez jugó 19 minutos contra Polonia; 13 minutos contra Arabia Saudita y 24 minutos contra Argentina.

Es curioso que un delantero tan utilizado en los procesos no haya tenido la confianza en Mundiales. Raúl Jiménez nunca ha podido ser titular y solo ha podido disputar 116 minutos dentro del campo. La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá puede ser el escenario idóneo para estrenarse en la máxima justa mundialista.

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