¿Quién es el árbitro brasileño que pitará el México vs. Sudáfrica en el juego inaugural del Mundial 2026?

La FIFA definió al árbitro encargado de impartir justicia en uno de los encuentros más esperados del año. El brasileño Wilton Sampaio será el encargado de dirigir el México vs. Sudáfrica, duelo que marcará el inicio del Mundial 2026 ante más de 87,000 aficionados en el Estadio Azteca.

La designación ha generado expectativa debido a la amplia trayectoria internacional del colegiado sudamericano, quien cuenta con experiencia en torneos de máxima exigencia y ya sabe lo que es arbitrar partidos de la selección mexicana.

Wilton Sampaio, el árbitro que abrirá el Mundial 2026

El juez brasileño estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes. Por su parte, el paraguayo Juan Gabriel Benítez fungirá como cuarto oficial.

En la cabina del VAR estarán Eduardo Cardozo (Paraguay), Nicolás Gallo (Colombia), Juan Lara (Chile) y Jérôme Brisard (Francia), conformando un equipo arbitral de amplia experiencia internacional.

El encuentro inaugural del Mundial 2026 también contará con una ceremonia especial previa al silbatazo inicial, en la que participarán Shakira y otros artistas de reconocimiento mundial.

La trayectoria internacional de Wilton Sampaio

Nacido en Teresina de Goiás, Brasil, Wilton Sampaio es considerado uno de los árbitros más experimentados de la Conmebol.

A lo largo de su carrera ha dirigido partidos de Copa América, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundial de Clubes y Copa del Mundo, consolidándose como uno de los nombres habituales en las competencias organizadas por la FIFA.

Durante el Mundial de Clubes 2025 tuvo participación en encuentros de gran relevancia. Entre ellos destacó el partido clasificatorio que perdió América por 2-1 ante LAFC, además del empate 1-1 entre Monterrey e Inter de Milán en la fase de grupos.

El antecedente de Wilton Sampaio con la selección de México

La designación del árbitro brasileño trae buenos recuerdos para el Tri.

Sampaio dirigió la victoria de México por 2-0 sobre Jamaica durante la Copa América Centenario, encuentro disputado en Pasadena, California.

Ese antecedente positivo aparece ahora en la antesala del debut mundialista de la escuadra mexicana, que parte como favorita frente a Sudáfrica en el duelo inaugural.

Los impresionantes números del árbitro brasileño

La experiencia de Wilton Sampaio queda reflejada en sus estadísticas profesionales.

A sus 44 años acumula cerca de 700 partidos arbitrados, con 3,523 tarjetas amarillas mostradas, 204 expulsiones y 192 penaltis señalados.

Estos registros fueron clave para que la FIFA le otorgara la responsabilidad de dirigir uno de los compromisos más importantes del calendario futbolístico internacional.

Las polémicas que marcaron su carrera

Pese a su prestigio, la trayectoria de Wilton Sampaio no ha estado exenta de controversias.

Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, el árbitro brasileño fue objeto de fuertes críticas tras dirigir el encuentro entre Inglaterra y Francia correspondiente a los cuartos de final.

Diversos integrantes del conjunto inglés cuestionaron decisiones puntuales, entre ellas una posible falta sobre Bukayo Saka en la acción que derivó en el primer gol francés y un presunto penalti no señalado sobre Harry Kane.

Aquella actuación provocó intensos debates en medios y redes sociales, convirtiéndose en uno de los arbitrajes más discutidos del torneo.

México ya conoce al hombre del silbato para su debut mundialista

Con una carrera respaldada por cientos de partidos internacionales, presencia en torneos FIFA y experiencia en escenarios de máxima presión, Wilton Sampaio tendrá la responsabilidad de dirigir el histórico México vs. Sudáfrica que abrirá oficialmente el Mundial 2026.

Ahora, todas las miradas estarán puestas no solo en el desempeño del Tri, sino también en las decisiones del árbitro brasileño en uno de los partidos más observados del planeta.

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