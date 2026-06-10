Ceremonia inaugural del Mundial 2026: artistas, horario y dónde ver la transmisión

La cuenta regresiva para la ceremonia inaugural del Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y la expectativa sobre el show que tendrá lugar en el Estadio México de territorio azteca se mantiene en su punto más alto.

Por esta razón, te compartimos los detalles que no te puedes perder sobre los artistas invitados en cada sede, así como los horarios y plataformas desde las que se podrá vivir el minuto a minuto del esperado evento deportivo.

¿Cuando y dónde ver la inauguración de la Copa del Mundo 2026?

Al tratarse de una edición sin precedentes, con tres sedes anfitrionas, la Copa del Mundo 2026 contará con una trilogía de ceremonias que se completarán con sus respectivas aperturas en Canadá y Estados Unidos, mezclando la música y cultura de cada uno de estos países anfitriones.

La primera de ellas tendrá lugar en territorio azteca este jueves 11 de junio, tan solo 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido México vs Sudáfrica, mientras que los shows correspondientes a Estados Unidos y Canadá serán el viernes 12 de junio.

El evento comenzará a las 11:30 am de la Ciudad de México, es decir, 13:30 hrs en el Este de Estados Unidos (EDT) y a las 12:30 hrs en el Centro de Estados Unidos (CDT).

Para países como Ecuador, Colombia, Perú y Panamá dará inicio a las 12:30 hrs, mientras que Argentina y Uruguay gozarán del evento a las 14:30 pm. Según los detalles revelados por la FIFA, la ceremonia de inauguración durará aproximadamente una hora y media.

El público podrá seguir el show inaugural de la Copa del Mundo a través de Fox en inglés. Por su parte, Telemundo y Peacock ofrecen al público latino una transmisión en español.

En México será desde la señal abierta del Canal 5 y Canal 7, así como TUDN y la plataforma de streaming ViX. Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú podrás seguir la ceremonia a través de Disney+ Premium.

¿Qué artistas se presentarán en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026?

Una de las primeras artistas confirmadas para el evento es la cantante Shakira, quien interpreta la canción oficial del Mundial 2026, “Dai Dai”. Medios aseguran que estará en la inauguración en el Estadio Ciudad de México junto a Burna Boy.

A la par de la colombiana, al escenario subirán Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Andrea Bocelli y Maná. Asimismo, se confirmó que Alejandro Fernández representará a México cantando el Himno Nacional, mientras que Tyla hará lo propio por el de Sudáfrica.

La celebración de apertura en Los Ángeles tendrá lugar el viernes 12 de junio y estará encabezada por estrellas como: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. En Canadá, la fiesta del deporte contará con el talento de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince.

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