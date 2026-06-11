Julián Quiñones es distinguido como MVP del juego contra Sudáfrica y Canelo Álvarez le entrega el trofeo

La noche fue perfecta para Julián Quiñones. El atacante de la selección de México no solo abrió el marcador en la victoria sobre Sudáfrica, sino que también escribió su nombre en la historia al convertir el primer gol del Mundial 2026 y ser distinguido como el MVP del partido.

Como broche de oro, el reconocimiento fue entregado por el campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, quien protagonizó uno de los momentos más destacados tras el encuentro inaugural del torneo.

Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026

La actuación de Quiñones fue determinante desde los primeros minutos. Apenas al minuto 9, el delantero del Al-Qadsiah aprovechó una oportunidad frente al arco para marcar el primer tanto del encuentro y convertirse en el primer goleador del Mundia 2026.

Más allá de la anotación, el atacante fue una de las figuras más activas del partido, generando peligro constante sobre la defensa sudafricana y participando en varias de las acciones ofensivas más importantes del combinado mexicano.

Su desempeño fue clave para que la Selección Mexicana iniciara con victoria su participación en el torneo más importante del futbol mundial.

MEXICO'S MOMENT ??



More angles of Quiñones' opening goal of the FIFA World Cup pic.twitter.com/nfcy5zMlHu — FOX Sports (@FOXSports) June 11, 2026

Canelo Álvarez entrega el premio al mejor jugador del partido

Tras el silbatazo final, Julián Quiñones recibió el reconocimiento como MVP del partido, un premio que le fue entregado por el histórico boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

La imagen de dos de los deportistas mexicanos más destacados del momento acaparó la atención de aficionados y redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada inaugural del Mundial 2026.

Después de recibir el galardón, el delantero compartió su emoción por haber tenido una noche inolvidable con la camiseta nacional.

“Estoy feliz y emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial, en un estadio tan espectacular y ante una afición increíble”, dijo.

Canelo Alvarez handing Julian Quiñones the Player of the Match award after today’s match.



Game recognizes game. ????? pic.twitter.com/r92Phf7jgF — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) June 11, 2026

Quiñones destaca el trabajo colectivo de la selección mexicana

Pese al reconocimiento individual, el atacante dejó claro que el triunfo fue resultado del esfuerzo conjunto de todo el plantel.

El delantero destacó la unión que existe dentro del grupo y agradeció el respaldo de los aficionados mexicanos, quienes llenaron las gradas y alentaron al equipo durante todo el compromiso.

“Para mí es importante reconocer el mérito de mis compañeros por haber conseguido los tres primeros puntos. Hemos sentido el apoyo de la afición estos últimos días; estamos unidos, y hoy se ha notado de verdad”, comentó Quiñones al acabar el partido.

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