Madre y sus dos hijos son hallados muertos en Minnesota: la policía investiga un presunto homicidio-suicidio

Una familia de Minnesota quedó marcada por una tragedia después de que una madre y sus dos hijos adultos fueran encontrados muertos en una vivienda de Inver Grove Heights, en un caso que las autoridades investigan como un presunto homicidio-suicidio.

Jamie Lee Charles, de 43 años, y sus hijos Jaymison Samuel Shaw, de 22, y William Samuel Shaw Jr., de 19, fueron encontrados muertos el domingo durante una verificación de bienestar en una casa adosada de la ciudad, informó la policía.

La investigación preliminar apunta a que Jaymison Shaw habría sido responsable de las muertes de su madre y de su hermano antes de quitarse la vida, de acuerdo con las autoridades.

“Los hallazgos preliminares indican que este incidente fue un doble homicidio-suicidio”, declaró el martes Melissa Chiodo, jefa del Departamento de Policía de Inver Grove Heights.

La funcionaria agregó que, según los avances de la investigación, el hecho “parece haber estado contenido dentro de la residencia” y que Jaymison Shaw fue identificado como el sospechoso.

La policía encontró los tres cuerpos durante una verificación de bienestar

Las autoridades no han revelado qué motivó la verificación de bienestar que llevó a los agentes hasta la vivienda ni han informado públicamente cómo murieron las tres personas.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre qué pudo haber desencadenado la tragedia.

La policía ha señalado que no existen indicios de que el episodio se extendiera fuera de la residencia. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de las muertes.

Charles trabajaba como enfermera en el Minneapolis VA Health Care System desde hacía nueve años, según la información proporcionada sobre el caso.

Su muerte ocurrió pocos días después de que compartiera en redes sociales una fotografía tomada durante la Feria Estatal de Minnesota. En la imagen aparecía junto a Ian Leonard, meteorólogo jefe de Fox9.

Una madre que hablaba de su familia y de una difícil etapa de salud

Las publicaciones recientes de Charles en Facebook muestran algunos de los momentos que precedieron a la tragedia.

El 16 de agosto, menos de dos semanas antes de su muerte, la mujer publicó un mensaje en el que recordó un episodio relacionado con su salud.

“Hace un año hoy estaba acostada en un hospital muriendo”, escribió, sin explicar cuál había sido su condición médica.

Charles añadió que no comprendía cómo su vida había cambiado “en un abrir y cerrar de ojos” y expresó su agradecimiento a sus familiares y amigos por haberla acompañado durante ese proceso.

“Sin todos ustedes no habría podido hacerlo”, escribió.

La publicación se convirtió posteriormente en uno de los últimos mensajes públicos conocidos de la mujer.

Sus hijos tenían 22 y 19 años

Charles era madre de Jaymison y William.

Jaymison había cumplido 22 años en junio, mientras que William se había graduado de la escuela secundaria el año anterior.

La familia describió a Charles como una madre dedicada a sus hijos. Tras conocerse las muertes, sus familiares expresaron el dolor provocado por la pérdida de los tres integrantes de la familia.

Polly Morgan, sobrina de Charles, expresó el duelo de la familia a través de una campaña de recaudación de fondos.

“No hay palabras que puedan expresar verdaderamente el dolor de perder tres vidas tan preciadas”, escribió Morgan.

También destacó que cada uno de ellos había dejado una huella diferente en sus familiares y en la comunidad.

“Cada uno tocó la vida de muchas personas y aportó su propio amor, alegría y recuerdos únicos a nuestra familia y comunidad. Su ausencia ha dejado un espacio que nunca podrá llenarse”, agregó.

En situaciones de crisis emocional o pensamientos suicidas, las personas en Estados Unidos pueden comunicarse con la línea nacional de prevención del suicidio marcando o enviando un mensaje de texto al 988, disponible las 24 horas.

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