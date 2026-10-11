GTA VI vuelve a filtrarse con escenas de Lucia desnuda

Una nueva filtración atribuida a Cyberleek muestra a Lucia Caminos sin ropa mientras recorre Vice City y realiza varias acciones de mundo abierto. El video apareció después de otra publicación extensa con imágenes de Jason y Lucia en distintas escenas, pero el material no ha sido autenticado por Rockstar y no confirma que la desnudez sea una función disponible en la versión final de GTA VI.

Qué muestra la nueva filtración de GTA VI

El clip más reciente dura unos cinco minutos y se centra en Lucia. Según la descripción del material publicada por TheGamer, la protagonista conduce un automóvil clásico por Vice City, sale del vehículo sin ropa y continúa explorando el entorno. En otra secuencia, sube a un edificio, se lanza en paracaídas y termina chocando durante el aterrizaje.

El video también incluye una pelea callejera y una visita a un cajero automático que muestra un límite de $15,000 dólares y la marca ficticia Buckme. La escena sugiere que Cyberleek está mezclando momentos de exploración, combate e interacción con objetos del mundo, aunque no ofrece pruebas suficientes para determinar qué partes corresponden a funciones normales del juego y cuáles podrían venir de herramientas de desarrollo.

Hay otro detalle que invita a tomar la filtración con cautela. En las escenas descritas, los personajes cercanos no parecen reaccionar a que Lucia esté desnuda. Una posibilidad es que el contenido se haya activado mediante un menú de depuración o una secuencia preparada para pruebas; también podría tratarse de una versión temprana en la que faltan reacciones de los personajes no jugables. Por ahora, ninguna de esas explicaciones está confirmada.

Qué revelaron los nuevos videos de Cyberleek

La publicación de Lucia llegó después de un video de alrededor de 24 minutos atribuido al mismo filtrador. Ese material mostraba escenas de Jason y Lucia, fragmentos de historia, recorridos por el mundo abierto y una cámara en primera persona. En varias secuencias, Jason aparecía desnudo y Lucia se veía con poca ropa. La circulación de esas imágenes ha generado preguntas sobre si la desnudez se puede activar durante el juego, pero una filtración por sí sola no permite confirmar cómo funcionará el producto final.

El contenido más reciente parece continuar una estrategia de publicaciones escalonadas. Cyberleek ha vinculado futuras filtraciones con hitos de capitalización de mercado de una criptomoneda asociada al nombre del grupo. En particular, prometió publicar más imágenes de Lucia con menos ropa a medida que el valor de mercado del token alcance ciertos niveles; entre los objetivos mencionados figuran material en bikini y una versión de la protagonista completamente desnuda.

La promesa va más allá. Según los reportes, Cyberleek afirmó que divulgaría una compilación de GTA VI con el modo historia completo si la criptomoneda llega a una capitalización de 30 millones de dólares. No está claro si se refería a publicar una versión jugable o un recorrido en video hasta los créditos, y la amenaza no demuestra que el grupo realmente tenga acceso a una copia completa del juego.

¿La desnudez estará en la versión final de GTA VI?

La respuesta honesta es que la filtración no confirma qué podrá hacer el jugador cuando salga el juego. Los clips podrían corresponder a una versión de desarrollo, a una prueba interna o a una función habilitada con herramientas que no estarán disponibles de forma habitual. Tampoco se puede asumir que las escenas sean representativas del contenido definitivo.

El esquema de Cyberleek también mezcla las filtraciones con incentivos financieros. Vincular nuevos videos a la capitalización de un token significa que las publicaciones pueden buscar impulsar el interés y la actividad alrededor de esa criptomoneda. IGN reportó que el sitio del grupo relacionó los próximos clips de Lucia con distintos objetivos de mercado y que el lanzamiento de una versión con la historia completa fue planteado como una meta todavía más alta.

Para quienes siguen las novedades del juego, el punto central es separar lo que se ve en los videos de lo que Rockstar ha confirmado oficialmente. Por ahora, las imágenes atribuidas a Cyberleek muestran personajes sin ropa en una supuesta versión de desarrollo, pero no prueban que la desnudez libre sea una característica del lanzamiento. Y, dado que las publicaciones incluyen spoilers y están ligadas a una campaña con criptomonedas, conviene desconfiar de las promesas y evitar tratar el contenido como una demostración oficial.

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