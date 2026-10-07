Xbox asegura los derechos exclusivos de GTA VI para jugarlo en la nube desde PC

Xbox habría conseguido un acuerdo para llevar Grand Theft Auto VI a su servicio de juego en la nube desde el lanzamiento. La posibilidad apunta a una ventaja para quienes prefieren empezar a jugar sin descargar e instalar el título en su consola. Sin embargo, Microsoft ya aclaró dos detalles que cambiaron el alcance de la noticia inicial. El acuerdo no sería exclusivo y tampoco permitiría acceder al juego desde una PC mediante Xbox Cloud Gaming.

La información, publicada por Tom Warren en The Verge, sitúa a la próxima entrega de Rockstar Games dentro de los planes de Microsoft para su plataforma de streaming. Según fuentes consultadas por el medio, Xbox habría obtenido los derechos necesarios para transmitir GTA VI cuando llegue al mercado. El reporte mantiene esa información tras una corrección sobre la exclusividad y la compatibilidad con computadoras.

While the excitement for GTAVI and XBOX is great to see, it has also led to some misreporting. We are looking forward to launching GTAVI on XBOX November 19, though the game will not be streaming exclusively or to PC. — Matthew Ball (@ballmatthew) October 7, 2026

Para los jugadores, el atractivo está en la comodidad. Si la disponibilidad en consolas se concreta en los términos descritos, los usuarios con una suscripción compatible podrían entrar al juego sin instalarlo directamente en su Xbox. Eso sí, todavía quedan condiciones por conocer y conviene no dar por hecho que pagar Game Pass será suficiente para acceder a la nueva aventura de Rockstar. El acuerdo de streaming reportado no confirma por sí solo su inclusión en el catálogo de la suscripción.

GTA 6 en Xbox Cloud Gaming permitiría jugar sin instalarlo en la consola

La noticia comenzó con un mensaje interno de Asha Sharma, máxima responsable de Xbox. Según The Verge, la ejecutiva adelantó a los empleados que Microsoft preparaba algo relacionado con Grand Theft Auto VI que ningún otro fabricante de plataformas estaba haciendo. Las fuentes del medio vincularon esas palabras con un acuerdo para conseguir los derechos de transmisión del juego.

El objetivo sería que Xbox Cloud Gaming pudiera ofrecer GTA VI desde su estreno. En ese escenario, el acceso mediante streaming permitiría prescindir de la instalación local en los dispositivos habilitados. Para quienes quieren jugar en consola sin pasar primero por la descarga, esa posibilidad sería el principal atractivo de la propuesta.

La aclaración posterior de Microsoft apunta a un alcance más limitado de lo que sugerían los primeros titulares. The Verge interpreta que el acuerdo estaría orientado al streaming en consolas Xbox, aunque la compañía todavía no ha detallado públicamente todos los dispositivos compatibles ni las condiciones específicas para acceder al título.

Xbox aclara que el acuerdo de GTA 6 en la nube no será exclusivo

La primera versión del reporte presentó el acuerdo como una exclusiva de Xbox para el juego en la nube. Esa afirmación llevó a pensar que Microsoft tendría una ventaja reservada frente a otras plataformas de streaming. La compañía salió al paso y corrigió esa lectura mediante una declaración de Matthew Ball, director de estrategia de Xbox.

El ejecutivo señaló que el entusiasmo alrededor de GTA VI y Xbox había generado información incorrecta. Después afirmó que esperaban con ganas el lanzamiento del juego en Xbox el 19 de noviembre, aunque no se transmitiría de manera exclusiva ni a PC.

El matiz importa porque delimita lo que realmente se conoce. Xbox habría conseguido acceso a los derechos de streaming, según el reporte, pero no una exclusividad que impida a otras compañías alcanzar sus propios acuerdos. Eso tampoco confirma automáticamente que GTA VI vaya a aparecer en otro servicio de nube. Cada plataforma necesitaría anunciar su disponibilidad y explicar sus condiciones.

La ausencia de exclusividad no elimina el interés de la posible llegada a Xbox Cloud Gaming. Para un usuario de consola, poder iniciar GTA VI sin instalarlo seguiría siendo una opción atractiva. Lo que cambia es el alcance comercial del acuerdo y, sobre todo, las expectativas que se habían creado a partir de la publicación original.

GTA 6 no podrá jugarse en PC mediante la nube de Xbox desde su lanzamiento

La parte más contundente de la aclaración afecta a quienes esperaban jugar en una computadora. GTA VI no podrá jugarse en PC a través de Xbox Cloud Gaming desde su lanzamiento, según lo explicado por Microsoft. La nube de Xbox, por tanto, no funcionará como el atajo que algunos lectores imaginaron después de conocer el primer reporte.

La expectativa tenía una explicación sencilla. Xbox Cloud Gaming suele permitir el acceso desde distintos tipos de dispositivos, y la posibilidad de transmitir GTA VI hizo pensar que los usuarios de PC podrían entrar al juego sin esperar una adaptación específica. Sin embargo, el propio reporte corregido advierte que esa compatibilidad habitual no debe trasladarse automáticamente al nuevo título de Rockstar.

Además, GTA VI no contará con una versión nativa para PC desde su fecha de lanzamiento. Rockstar todavía no ha anunciado esa edición, mientras que el estreno está previsto para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La declaración de Xbox mantiene sin resolver la espera de los jugadores de computadora, tanto por una versión propia como por una alternativa mediante su servicio de streaming.

También conviene mantener separados ambos conceptos. Una versión nativa para PC y el acceso por la nube son formas distintas de distribuir y ejecutar un juego. En este caso, ninguna de las dos vías está anunciada para jugar GTA VI en computadora el día de su estreno. La aclaración de Microsoft cierra específicamente la posibilidad de hacerlo mediante Xbox Cloud Gaming.

El siguiente dato relevante será conocer las condiciones concretas del posible acceso en consola. Microsoft aún tiene que precisar qué suscripción o licencia será necesaria y qué dispositivos estarán habilitados. Hasta entonces, el reporte permite anticipar una opción para jugar sin instalación local, pero no afirmar que GTA VI estará incluido en Game Pass ni que podrá abrirse desde cualquier pantalla compatible con la nube de Xbox.

Sigue leyendo:

• Xbox anuncia Disc-to-Digital para digitalizar juegos físicos compatibles

• Project Helix apunta a una Xbox más grande que una sola consola

• Xbox prepara el sistema Disc to Digital para convertir tus juegos físicos en licencias permanentes