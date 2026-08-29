Project Helix apunta a una Xbox más grande que una sola consola

La próxima Xbox podría ser solo una pieza dentro de una estrategia mucho más ambiciosa. Asha Sharma, CEO de Xbox, ha confirmado que Project Helix se está construyendo como una familia de dispositivos, una pista que cambia por completo la forma de entender la siguiente generación de Microsoft.

Project Helix deja de ser una sola máquina

Hasta ahora, Project Helix se había presentado como el nombre en clave de la futura consola de Xbox. La imagen era bastante directa. Microsoft preparaba un nuevo hardware para tomar el relevo de Xbox Series X y Xbox Series S, con un salto técnico relevante y una conexión más profunda con el ecosistema de PC.

Sin embargo, las últimas declaraciones de Asha Sharma abren un escenario mucho más interesante. Durante una entrevista con BBC News en el marco de gamescom 2026, la ejecutiva explicó que Xbox lleva tiempo trabajando en una nueva generación y en una gran familia de dispositivos para Helix. La compañía promete compartir más información próximamente, aunque esa frase ya tiene peso propio.

El detalle importante está en que Sharma no habló de una consola en singular. Habló de una familia. Parece una precisión menor, pero para Xbox puede representar el auténtico corazón de su plan. La nueva máquina principal seguiría existiendo, aunque ya no tendría que cargar por sí sola con toda la estrategia de hardware de Microsoft.

Xbox ha pasado años intentando que su marca no dependa únicamente de una caja bajo el televisor. Game Pass, Xbox Cloud Gaming, la integración con Windows, los juegos publicados en otras plataformas y el auge de dispositivos portátiles han ido dibujando ese camino. Project Helix podría ser el punto en el que todas esas piezas encajen de manera mucho más clara.

La CEO también reiteró que Xbox quiere seguir empujando los límites del rendimiento y recordó el objetivo de ejecutar juegos de consola junto con juegos de PC en el propio hardware. Esa ambición apunta a un producto híbrido, con una identidad más flexible que la de una consola tradicional.

La próxima Xbox sería una pieza del engranaje

La gran lectura detrás de Project Helix es que la próxima Xbox no parece destinada a ser el único centro de la experiencia Xbox, sino el dispositivo más potente de una plataforma distribuida entre distintos formatos.

Eso no confirma todavía cuántos productos tendrá esta familia ni qué aspecto tendrán. Microsoft no ha anunciado modelos, precios, especificaciones ni fecha de lanzamiento para el público. También sigue sin aclarar si alguno de esos dispositivos incluirá lector de discos, una pregunta que Sharma evitó responder directamente durante la entrevista.

Aun así, el concepto permite imaginar una estrategia con bastante sentido para el momento que vive el sector. La Xbox de salón podría convertirse en el modelo premium, diseñado para quienes quieren rendimiento de primer nivel en una pantalla grande. A su alrededor podrían aparecer equipos más compactos, propuestas portátiles, máquinas desarrolladas con socios o dispositivos centrados en precios más accesibles.

La idea no resulta extraña dentro de la historia reciente de la marca. Xbox Series X y Series S ya demostraron que Microsoft está cómoda con una generación que ofrece diferentes niveles de potencia y precio. La diferencia es que Helix parece ir bastante más allá de repetir aquella fórmula. El objetivo no sería lanzar dos consolas parecidas, sino crear una red de dispositivos conectados por la misma biblioteca, los mismos servicios y una filosofía compartida.

El precedente más claro se encuentra en la ROG Xbox Ally, la portátil desarrollada junto a ASUS. Aunque no forma parte oficialmente de Helix, deja ver la dirección que ha tomado Xbox. Microsoft ya entiende que su ecosistema puede vivir en equipos que no fabrica por completo, siempre que la interfaz, los juegos, las suscripciones y la cuenta del jugador mantengan una experiencia reconocible.

Ahí está el verdadero cambio. Project Helix podría hacer que comprar una nueva Xbox no implique simplemente renovar una consola. Podría significar entrar en un sistema donde cada jugador elige el dispositivo que mejor encaja con su forma de jugar, mientras conserva acceso a un catálogo compartido.

Microsoft prepara una Xbox más abierta

La confirmación de la familia Helix también encaja con la alianza de Microsoft y AMD. Xbox ya había adelantado que su próxima consola first party contará con tecnología AMD y que estará diseñada para ejecutar juegos de consola y de PC. La colaboración se ha descrito en torno a una cartera de dispositivos, un lenguaje que ahora cobra mucho más sentido tras las palabras de Sharma.

Microsoft tiene por delante un reto enorme. El coste del hardware sigue subiendo, el mercado de consolas ha perdido parte de la previsibilidad de otras generaciones y los jugadores esperan que sus bibliotecas digitales los acompañen durante años. En ese contexto, una única consola todopoderosa podría quedarse corta como respuesta estratégica.

Una familia de dispositivos permite repartir mejor esa presión. Un usuario puede buscar máxima fidelidad gráfica. Otro puede valorar más la portabilidad. Mucha gente solo quiere entrar rápido a Game Pass, mantener sus partidas guardadas y jugar con sus amigos sin tener que preocuparse demasiado por la plataforma. Xbox parece querer atender a todos desde una misma base tecnológica.

También hay un detalle que merece atención. Según la información compartida previamente por la compañía, las versiones alpha del hardware Helix llegarían a desarrolladores a partir de 2027. Eso sugiere que Microsoft todavía tiene margen para definir el catálogo final y para explicar cómo convivirán estos dispositivos.

Por ahora, la certeza es que Project Helix no debe entenderse como la Xbox que viene después de Series X. Es algo más amplio. La futura consola seguirá siendo importante, probablemente muchísimo, pero será solo una parte de una maquinaria pensada para llevar Xbox a más pantallas, más formatos y más hábitos de juego.

Microsoft todavía guarda las cartas clave. Falta conocer la arquitectura, el diseño, la compatibilidad con el catálogo actual, el papel de Windows, el precio y la composición real de esa familia. Pero Asha Sharma ya ha dejado una señal bastante potente. La próxima generación de Xbox no se jugará en una sola caja.

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