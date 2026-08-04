La próxima Xbox podría hacer realidad el sueño de todo jugador retro

Llevamos años pidiéndolo en foros, redes sociales y hasta en encuestas oficiales de Microsoft y parece que la compañía finalmente escuchó. Un memo interno filtrado apunta a que la próxima generación de Xbox contará con retrocompatibilidad absoluta, abarcando desde los títulos más recientes hasta los clásicos de la primera Xbox lanzada en 2001. Si esto se confirma, estaríamos hablando de la biblioteca de videojuegos más completa que haya tenido jamás una consola de sobremesa.

Qué dice la filtración sobre la retrocompatibilidad total

Según reportes recientes, Microsoft ya está trabajando “entre bastidores” para llevar el programa de retrocompatibilidad a un punto en el que los jugadores puedan disfrutar de sus juegos de la Xbox original, Xbox 360, Xbox One y Xbox Series en el hardware de nueva generación, conocido internamente como Project Helix. El vicepresidente de Próxima Generación de la marca, Jason Ronald, ya adelantó parte del camino al anunciar el desembarco oficial de la retrocompatibilidad en PC y dispositivos portátiles con Windows.

No se trata solo de rumores sueltos, porque el periodista Jez Corden de Windows Central asegura que la retrocompatibilidad vía hardware estará garantizada para la siguiente consola, funcionando de forma nativa y no mediante emuladores, tal como ocurre actualmente con lmente con Xbox Series X|S. Esto significa que la nueva máquina no dependerá de trucos de software para hacer correr juegos viejos, sino que su arquitectura estará pensada desde el diseño para sostener décadas de catálogo.

Lo interesante es que este movimiento ya tiene un primer paso visible y palpable. Microsoft acaba de habilitar cuatro títulos originales de la primera Xbox (BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies y Fuzion Frenzy) para que se puedan jugar en PC y en dispositivos portátiles como la ROG Xbox Ally. Aunque todavía está en fase beta, este lanzamiento se interpreta como el inicio de un esfuerzo mucho mayor por preservar los videojuegos de toda la historia de la marca.

Por qué esto es una gran noticia para los jugadores

Pensemos en lo que implica tener acceso, sin importar el año en que salió el juego, sin tener que rebuscar en tiendas de segunda mano ni depender de que una consola vieja siga funcionando. Los usuarios podrán disfrutar de todos sus videojuegos digitales de Xbox, Xbox 360, Xbox One y Xbox Series en el nuevo hardware de un modo completamente nativo, sin necesidad de recurrir a servicios adicionales como Game Pass o xCloud. Además, quienes ya poseen la licencia digital previa en consolas antiguas podrán acceder a las versiones de PC o a la nube sin pagar de nuevo, algo que suena a música para cualquier bolsillo gamer.

Esta jugada también encaja con la estrategia de multijugador online gratuito que se rumorea para la nueva consola, otro punto que llevaba años reclamando la comunidad. Y no hay que olvidar el factor nostálgico, que engancha tanto a quienes crecieron con la Xbox original como a las nuevas generaciones curiosas por descubrir clásicos que nunca pudieron probar.

Cómo cambiaría el catálogo disponible de la consola

El impacto en el catálogo sería enorme. Estamos hablando de una consola capaz de soportar cuatro generaciones completas de juegos funcionando bajo el mismo techo, algo que ninguna otra plataforma en el mercado ha logrado con este nivel de continuidad.

Xbox ya tiene experiencia acumulando compatibilidad generación tras generación, y una lista bastante notable de títulos de Xbox 360 que corren en Xbox One y Series X lo demuestra. Ahora, sumar la primera Xbox al mismo ecosistema convertiría a la próxima consola en una especie de museo interactivo y funcional, donde el pasado y el presente del gaming conviven sin fricciones.

Todavía quedan detalles por confirmar, como si esta compatibilidad llegará también a juegos físicos y no solo digitales, ya que hay reportes de que Microsoft busca la forma de digitalizar títulos físicos de Xbox One. Pero la dirección parece clara y la comunidad gamer tiene motivos reales para emocionarse.

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