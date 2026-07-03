Xbox le declara la guerra silenciosa a los discos físicos

Microsoft quiere transformar la manera en que jugamos con discos físicos, y la jugada es mucho más inteligente de lo que parece a primera vista. La compañía está probando internamente una herramienta que convertirá los juegos físicos de Xbox One y Xbox Series X|S en versiones digitales, permitiendo a los usuarios acceder a sus títulos sin tener que insertar el disco cada vez que quieran jugar .

Esta noticia llega en un momento clave para la industria del videojuego, justo cuando Sony ya anunció que dejará de fabricar discos de PlayStation a partir de 2028. Pero acá viene lo interesante, porque Microsoft no está copiando la estrategia de su rival, sino que está construyendo su propio camino hacia el mundo digital.

Cómo funciona esta herramienta de digitalización

El mecanismo que prueba Microsoft se basa en un sistema de vinculación bastante ingenioso. Cada disco físico que se digitaliza genera un “título digital” único, que queda asociado tanto al disco original como a la cuenta de Xbox del usuario que hizo la conversión.

Esto significa que el juego pasa a estar disponible en tu biblioteca digital sin que tengas que buscar el disco cada vez que quieras jugar. La parte más llamativa tiene que ver con la propiedad del contenido, porque si en algún momento decidís prestar o vender ese disco, la titularidad del juego digital se transfiere automáticamente a la nueva cuenta, bloqueando el acceso en la anterior. Así, Microsoft evita que una sola copia física termine multiplicándose en varias versiones digitales activas al mismo tiempo, algo que golpearía directamente a la piratería.

Ahora bien, no todo es perfecto todavía. La propia Microsoft ha admitido que esta función podría no funcionar con todos los títulos de Xbox One, debido a diferencias en cómo se fabricaron ciertos discos en su momento. Los juegos de Xbox 360 y de la consola original tampoco entrarán en este esquema, así que la digitalización quedará reservada exclusivamente para las generaciones más recientes.

Una alternativa distinta a la de PlayStation

Mientras Sony optó por anunciar directamente el fin de la producción de discos físicos a partir de 2028, Microsoft está tomando una ruta bastante diferente y, honestamente, más pensada para el jugador de a pie. En lugar de cortar de raíz con el soporte físico, la compañía busca una transición donde el usuario conserve el valor de su colección, pero con toda la comodidad de lo digital.

Esta jugada tiene sentido si pensás en cómo se mueve el mercado de segunda mano. Muchos gamers todavía compran y venden discos usados, y con este sistema Microsoft logra que esa práctica siga viva sin perder el control sobre las licencias digitales. Es una manera de decir “quedate con tu disco, pero disfrutá la experiencia sin fricciones”.

Lo que se viene para el futuro de Xbox

Todo indica que esta herramienta podría ser apenas el primer paso de algo más grande. Según reportes de Windows Central, fuentes cercanas a Microsoft sugieren que la próxima generación de Xbox podría llegar sin lectora de discos, apostando por un modelo totalmente digital desde el diseño de la consola.

Todavía no hay fecha oficial de lanzamiento para la función de digitalización, y Microsoft ha dejado claro que se necesitan más meses de pruebas antes de dar detalles concretos. Lo que sí queda claro es que la industria entera está mirando hacia el mismo horizonte, y tanto Xbox como PlayStation están acelerando el adiós a los discos, aunque cada una a su propio ritmo y con su propia filosofía.

Para los coleccionistas y jugadores nostálgicos, esta noticia representa un alivio importante, porque permite preservar el valor de sus colecciones físicas sin quedar atrapados en un formato que, tarde o temprano, va a desaparecer. La transición hacia lo digital ya no se ve como una amenaza, sino como una oportunidad para modernizar la forma en que disfrutamos nuestros videojuegos favoritos.

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