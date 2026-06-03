La ROG Xbox Ally X20 es la consola portátil más ambiciosa que ASUS y Xbox han lanzado juntos

Hay momentos en los que una empresa decide que ya es hora de subir el listón. Esto es exactamente lo que hicieron ASUS Republic of Gamers y Xbox al presentar la ROG Xbox Ally X20, una edición especial de 20 aniversario que redefine lo que puede hacer una consola portátil.

No se trata solo de un rediseño cosmético. Es una evolución completa, con tecnología de pantalla OLED por primera vez en la línea Ally, controles renovados y un bundle que incluye unas gafas de realidad aumentada que probablemente harán que olvides lo que creías saber sobre gaming portátil.

Una pantalla OLED que cambia las reglas del juego

La ROG Xbox Ally X20 contará con hasta 24 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento NVMe PCIe 4.0 Crédito: Asus ROG | Cortesía

El cambio más grande —y el más esperado— llega en la pantalla. La ROG Xbox Ally X20 estrena la tecnología ROG Nebula HDR Display, basada en un panel OLED de 7,4 pulgadas, un 12% más grande que el de su antecesora directa. Esa diferencia se traduce en una experiencia visual radicalmente más inmersiva, con 1,400 nits de brillo máximo en momentos HDR y soporte completo para Dolby Vision.

El tiempo de respuesta cae hasta los 0.2ms, y el refresco alcanza los 120Hz con soporte FreeSync Premium Pro, lo que garantiza que cada fotograma se vea exactamente como debe verse, sin tearing ni artefactos. Para cerrar el círculo, el cristal Corning DXC con recubrimiento antirreflectante reduce el deslumbramiento en un 65%, algo que cualquier gamer al aire libre agradecerá profundamente. El sistema de refrigeración también fue rediseñado específicamente para proteger el panel OLED del calor, canalizando el flujo de aire directamente hacia el APU y manteniendo las temperaturas superficiales de la pantalla tan bajas como sea posible.

Potencia de sobra y controles que nunca van a fallar

Bajo ese espectacular panel OLED vive un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, el mismo chip de alto rendimiento de la Ally X, con hasta 24 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento NVMe PCIe 4.0. No hay saltos generacionales en rendimiento puro, pero tampoco los necesita. El Z2 Extreme ya es una bestia que mueve prácticamente cualquier juego moderno con soltura.

Donde sí hay novedades importantes es en los controles. Los sticks ahora utilizan tecnología TMR (Tunneling Magnetoresistance), que elimina el drift de raíz, consume menos energía y ofrece una precisión superior incluso a los sensores Hall Effect. El D-Pad transformable puede pasar de configuración de 4 vías a 8 vías en segundos, ideal para juegos de lucha. Y los botones de acción fueron rediseñados para quedar al ras del chasis, facilitando los movimientos de pulgar más rápidos y complejos. Otra mejora nada menor es la compatibilidad con microSD Express, que acelera notablemente las velocidades de carga en tarjetas externas.

En cuanto a la autonomía, la consola mantiene la batería de 80Wh de la generación anterior, con carga rápida de 68W vía USB-C. Aunque el fabricante aún no publicó cifras exactas de duración de batería en uso activo, los 80Wh es el mismo tanque que ya demostró ser más que competente en la Ally X.

El bundle más loco que verás en un handheld: gafas AR incluidas

Si la consola por sí sola ya es impresionante, el bundle va un paso más allá. La ROG Xbox Ally X20 se vende junto a las ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses, unas gafas de realidad aumentada que crean una pantalla virtual de 171 pulgadas a 4 metros de distancia con una tasa de refresco de 240Hz y tiempo de respuesta de 0.01ms, gracias a sus paneles micro-OLED internos. El seguimiento de cabeza en 3DoF nativo permite anclar la imagen en el espacio o dejarla seguir el movimiento. La conexión es directa por USB-C, sin drivers ni configuración complicada.

El diseño de toda la colección es otro punto fuerte. La carcasa translúcida negra deja ver el interior de la máquina y su estructura interna dorada, un guiño nostálgico a la era del gaming de los años 2000 pero con una estética decididamente futurista. En la parte trasera luce una insignia exclusiva del 20 aniversario de ROG, que convierte a esta consola en un objeto de colección real.

En cuanto al precio, ASUS todavía no ha confirmado una cifra oficial para el bundle completo. Teniendo en cuenta que las gafas ROG XREAL R1 cuestan por sí solas alrededor de $850 dólares y que la Ally X rondaba los $900, todo apunta a que el precio final del conjunto superará los $1,500 dólares. La fecha de disponibilidad tampoco ha sido anunciada oficialmente, aunque el lanzamiento en Computex 2026 sugiere que llegará al mercado en los próximos meses.

La ROG Xbox Ally X20 no es para todos los presupuestos, pero para quien quiera lo mejor de lo mejor en gaming portátil, este bundle es exactamente eso. Una máquina que combina el mejor panel portátil del momento, controles sin drift y una experiencia de pantalla gigante en la palma de tu mano.

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