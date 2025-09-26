Xbox Ally X: ¿vale la pena comprar una consola por $1,000 dólares?

La esperada llegada de la nueva consola portátil de Microsoft, la ROG Xbox Ally X, ha generado opiniones divididas entre los gamers. ¿El motivo? Su precio oficial en Estados Unidos es de $999 dólares, un costo que realmente hace pensar dos veces a cualquier jugador casual antes de lanzarse a la compra.

Para poner las cosas en perspectiva, este precio supera incluso el de las consolas más poderosas de la generación actual, como la Xbox Series X o la PlayStation 5, que vienen con hardware más robusto y están diseñadas para el juego en casa. Así que, si se pensaba que la portabilidad significaría una opción económica para jugar, la realidad es otra y no precisamente para todos.

Este modelo “X” representa la versión más potente de la consola portátil, con mejoras sustanciales en procesador, memoria RAM y almacenamiento, pero con un precio que podría alejar a muchos. Los aranceles aplicados en EE.UU. y estrategias comerciales parecen influir en que este dispositivo cueste casi el doble respecto a otras consolas de escritorio. Esto, sumado a su naturaleza portátil, hace que los usuarios deban evaluar muy bien si realmente necesitan una consola así o si prefieren invertir ese dinero en otros equipos o juegos.

La versión económica también tiene truco: $599 con recortes apreciables

Para quienes tienen un presupuesto más reducido, existe un modelo menos caro, la ROG Xbox Ally estándar, con un precio de $599 dólares. En principio, suena mucho más accesible y competitiva contra otras consolas portátiles o híbridas del mercado, pero ojo: los recortes en prestaciones y rendimiento son notables.

Este modelo cuenta con un procesador AMD Ryzen Z2 A, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, mientras que la versión X se equipa con un AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. En la práctica, esto significa que juegos demandantes y algunas funciones premium se ven afectados, desde la calidad del rendimiento hasta la duración de la batería. Para gamers casuales, el precio “bajo” puede parecer atractivo, pero la experiencia al jugar será visiblemente inferior y quizás frustrante en títulos más actuales o pesados.

En definitiva, el modelo más barato también exige que los usuarios sopesen si les importa sacrificar funciones para no pagar el doble, sobre todo cuando existen otras opciones en el mercado con precios similares pero mejores especificaciones para juegos portátiles.

¿Por qué la Xbox Ally X rompe esquemas en precio y prestaciones?

Microsoft se ha aventurado con estas nuevas consolas portátiles en colaboración con ASUS (Republic of Gamers), apostando por un concepto de juego portátil con Windows 11 como sistema operativo, acceso total a Xbox Game Pass, Steam y otras plataformas. Esto significa que se puede tener una experiencia completa de PC gaming en la mano, algo único en el mercado actual, y que justifica en parte el elevado costo.

La versión X cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas a 1080p y 120 Hz, 24 GB de memoria RAM LPDDR5X ultra rápida, almacenamiento SSD de 1TB y un procesador Ryzen AI que ofrece un rendimiento hasta un 30% superior en juegos exigentes. Su batería es más grande, con 80Wh, para permitir sesiones de juego prolongadas, además de contar con avanzado sistema de enfriamiento. En cambio, la versión estándar se queda con 16 GB de RAM, un almacenamiento de 512 GB y menor capacidad de batería.

El precio elevado del modelo X responde a estas ventajas técnicas, que no cualquier jugador casual necesita, y que se reflejan en un equipo más cercano a una PC gaming portátil que a una consola tradicional. Por ello, para quienes juegan ocasionalmente o buscan solo una consola para partidas rápidas, este dispositivo puede resultar excesivo y poco justificable desde el punto de vista económico.

