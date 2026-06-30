Xbox podría cerrar hasta cinco estudios y la industria de los videojuegos tiembla otra vez

Microsoft está estudiando cerrar, vender o fusionar al menos cinco estudios dentro de su división de Xbox, una decisión que llegaría acompañada de una ola de despidos que arrancaría el próximo 6 de julio. La noticia, revelada por Tom Warren en The Verge, pone en alerta a toda la industria porque hablamos de más de 1,000 empleos en riesgo, sumando los recortes generales a los que provocaría el cierre directo de estudios.

Por qué Xbox está pensando en estos recortes

El motivo principal detrás de todo este movimiento tiene nombre y apellido Marvel’s Blade, el juego del vampiro que está desarrollando Arkane Studios. El proyecto se ha retrasado hasta finales de 2027 y, para colmo, ya superó el presupuesto que tenía asignado. Esa combinación de retraso y sobrecosto encendió las alarmas internas en un momento donde Microsoft busca reducir gastos en toda su división de gaming.

Pero esto no es algo aislado ni nuevo. Desde hace semanas, Bloomberg ya había reportado que varios estudios estaban en negociaciones activas para intentar escindirse de Microsoft y evitar así el cierre total. El cierre de junio coincide además con el fin del año fiscal de Microsoft, lo que según fuentes del sector explica por qué los despidos no se anunciarían hasta después de esa fecha. A todo esto se le suma un dato curioso, las acciones de Microsoft tuvieron en junio su peor mes en bolsa desde el año 2000, justo en medio de los rumores de este “Xbox Reset”.

¿Qué estudios podrían verse afectados?

La lista de estudios en la cuerda floja ya empieza a tomar forma y la verdad es que sorprende por la cantidad de nombres conocidos que aparecen ahí. Arkane Studios, responsable de joyas como Dishonored y Deathloop, es uno de los principales candidatos, y Microsoft incluso estaría explorando venderlo en lugar de cerrarlo directamente.

Junto a Arkane aparecen otros cuatro estudios que llevan semanas en el ojo del huracán:

Compulsion Games , los creadores de We Happy Few y South of Midnight, ya sufrieron sus primeros despidos hace pocos días

, los creadores de We Happy Few y South of Midnight, ya sufrieron sus primeros despidos hace pocos días Double Fine , el estudio de Tim Schafer detrás de la saga Psychonauts, negocia activamente su independencia

, el estudio de Tim Schafer detrás de la saga Psychonauts, negocia activamente su independencia Ninja Theory , la casa de Hellblade, fue informada a inicios de junio de que Microsoft quiere cerrarlos o venderlos, justo después de anunciar Senua’s Saga en el Xbox Games Showcase

, la casa de Hellblade, fue informada a inicios de junio de que Microsoft quiere cerrarlos o venderlos, justo después de anunciar Senua’s Saga en el Xbox Games Showcase Undead Labs, el estudio detrás de State of Decay, también figura entre los estudios en riesgo según los últimos reportes

Si las cinco operaciones terminan concretándose, hablamos de un golpe de al menos 500 empleos perdidos antes incluso de que arranque la ola general de despidos. Y aunque Microsoft asegura que Blade no está cancelado oficialmente, la decisión final todavía no estaría tomada del todo, lo que mantiene a cientos de desarrolladores en una incertidumbre brutal.

Lo que viene para Xbox y sus trabajadores

Más allá de los estudios puntuales, lo que se viene es una reestructuración profunda de toda la división gaming de Microsoft, algo que algunos medios ya bautizaron como el “Xbox Reset”. La compañía lleva meses repitiendo el mismo patrón, primero fueron Arkane Austin y Tango Gameworks en 2024, y ahora todo apunta a que la historia se repite con otro grupo de estudios igual de queridos por la comunidad.

Lo más fuerte de todo es que los propios trabajadores ya empezaron a moverse. Varios sindicatos dentro de Xbox se están organizando para exigir transparencia y protección laboral ante lo que consideran una de las mayores olas de despidos en la historia reciente de la industria. Mientras tanto, la fecha del 6 de julio se acerca y todos en el ecosistema gamer están con el ojo puesto en lo que finalmente decida Microsoft.

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