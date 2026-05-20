Los juegos que llegan a Xbox Game Pass antes de que termine mayo

Mayo es un mes generoso para los suscriptores de Xbox Game Pass. Microsoft confirmó más de diez títulos nuevos antes de que termine el mes, con Forza Horizon 6 encabezando la lista desde el 19 de mayo. Si tienes una suscripción activa, este es uno de los meses más sólidos del año en términos de variedad y calidad.

Forza Horizon 6 y los juegos ya disponibles en Game Pass

Forza Horizon 6 es el lanzamiento estrella de mayo y llegó al servicio el mismo día de su lanzamiento, disponible en la nube, Xbox Series X|S, PC y dispositivos portátiles compatibles. Estamos ante uno de los juegos de carreras más ambiciosos de los últimos años, con más de 550 autos y un mundo abierto ambientado en Japón, que va desde circuitos urbanos hasta paisajes rurales.

La propuesta es clara: progresar hasta convertirte en una “Horizon Legend”, con eventos, pruebas y competencias que van escalando en dificultad. Para cualquier fanático de los juegos de conducción, esto solo justifica la suscripción mensual.

Desde el 20 de mayo también se sumaron al catálogo:

Dead Static Drive — survival horror de mundo abierto con viaje por carretera

— survival horror de mundo abierto con viaje por carretera My Friend Peppa Pig — orientado al público infantil, disponible en nube, consola y PC

— orientado al público infantil, disponible en nube, consola y PC Pigeon Simulator — uno de los títulos más originales, con modo cooperativo y compatible con Handheld

— uno de los títulos más originales, con modo cooperativo y compatible con Handheld Winter Burrow — aventura de exploración con una estética acogedora y ritmo pausado

¿Remnant II, Escape Simulator y los títulos más esperados de la quincena?

Entre los juegos confirmados para los próximos días del mes, Remnant II es probablemente el más esperado. Este shooter de acción en tercera persona con elementos de roguelike ya demostró ser un éxito en su lanzamiento, y ahora llega a Game Pass con todas sus expansiones disponibles para jugadores de nube, consola y PC.

Lo que hace especial a Remnant II es su rejugabilidad. Cada partida genera mundos distintos, y el sistema de cooperativo hasta para 3 jugadores lo convierte en una opción ideal para jugar con amigos.

También están confirmados para antes del 31 de mayo:

Luna Abyss — plataformas y acción en un mundo oscuro y atmosférico

— plataformas y acción en un mundo oscuro y atmosférico Escape Simulator — puzzles cooperativos de escape rooms, ideal para partidas en grupo

— puzzles cooperativos de escape rooms, ideal para partidas en grupo Echo Generation 2 — aventura por turnos con estética retro muy llamativa

— aventura por turnos con estética retro muy llamativa The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition — el RPG de ciencia ficción de Obsidian en su versión más completa

— el RPG de ciencia ficción de Obsidian en su versión más completa Crashout Crew — juego de extracción multijugador frenético

— juego de extracción multijugador frenético Kabuto Park — título indie de simulación y gestión

¿Qué juegos salen del catálogo y qué viene en junio?

La clave aquí es que Game Pass no solo suma, también quita. El 31 de mayo salen del servicio cinco títulos que conviene jugar antes de que desaparezcan:

Metaphor: ReFantazio — uno de los RPG más aclamados del año pasado

— uno de los RPG más aclamados del año pasado Persona 4 Golden — clásico moderno del JRPG que merece una partida antes de irse

— clásico moderno del JRPG que merece una partida antes de irse Against the Storm, Crypt Custodian y Spray Paint Simulator

Y para quienes ya piensan en junio, Microsoft anunció dos incorporaciones el 2 de junio: Final Fantasy VI, el mítico RPG de Square Enix que nunca estuvo en Game Pass, y Jurassic World Evolution 3, la nueva entrega del simulador de parques de dinosaurios. Ambos estarán disponibles para Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

¿Cuándo llegan los nuevos juegos a Xbox Game Pass en mayo 2026?

Los nuevos títulos se incorporaron en dos tandas principales: el 19 de mayo con Forza Horizon 6, y desde el 20 de mayo con más de diez juegos adicionales. Algunos tienen fechas específicas dentro del mes, según confirmó Microsoft en su blog oficial.

¿Qué plan de Xbox Game Pass necesito para jugar Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 está disponible para los planes que incluyen consola y nube: Game Pass Ultimate y Game Pass Premium son las opciones que cubren todas las plataformas. PC Game Pass también permite acceder al juego desde computadora.

¿Cuáles son los mejores juegos que llegan a Game Pass en mayo 2026?

Los más destacados son Forza Horizon 6 (carreras en mundo abierto en Japón), Remnant II (shooter roguelike en tercera persona), The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (RPG de ciencia ficción) y Escape Simulator (puzzles cooperativos). Todos disponibles antes del 31 de mayo.

Mayo deja un catálogo sólido en Game Pass, con opciones para casi cualquier tipo de jugador. Si tienes alguno de los títulos que salen el 31 pendiente en tu lista, este es el momento de darle play.

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