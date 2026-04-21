Xbox escuchó a sus jugadores y baja el precio de Game Pass Ultimate en todo el mundo

Xbox acaba de dar una de las mejores noticias del año para los gamers. La compañía anunció una reducción oficial en el precio de sus planes de suscripción a Game Pass. Y lo mejor es que el cambio aplica desde hoy mismo, sin rodeos ni fechas de entrada en vigor lejanas.

La decisión no llegó de la nada. Durante semanas, el rumor circuló con fuerza en la comunidad gaming, y todo apuntaba a que algo grande estaba por anunciarse. Ahora es oficial, y la reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar: miles de jugadores celebraron la noticia como un cambio de dirección histórico para Xbox.

La CEO de Xbox admitió en un memo interno que Game Pass era demasiado caro

Antes del anuncio público, algo importante ocurrió puertas adentro en Microsoft. Asha Sharma, la nueva CEO de Xbox, reconoció en un memorándum interno que el precio de Game Pass “era demasiado caro” para los jugadores. El documento, que luego fue publicado por medios especializados como The Verge, deja claro que la compañía tomó en serio las quejas de su comunidad.news.

En ese mismo memo, Sharma señaló que Xbox necesitaba una propuesta de valor mejorada y que Game Pass debía evolucionar hacia un modelo más flexible y accesible. Esto no es poca cosa viniendo de la cabeza de la división de videojuegos de Microsoft: es básicamente un reconocimiento de que las últimas subidas de precio —que llegaron a elevar el plan Ultimate hasta los $29.99 dólares al mes— no cayeron bien entre los usuarios.

En menos de dos años, Game Pass Ultimate había pasado de $14.99 a $29.99 dólares mensuales, es decir, se duplicó su precio. Era inevitable que la presión de los suscriptores —y los datos internos de la compañía— terminaran generando una respuesta.

Estos son los nuevos precios de Game Pass a partir de hoy

Aquí está lo que realmente interesa a los jugadores. Según el anuncio oficial los nuevos precios entran en vigor este mismo 21 de abril de 2026:

Game Pass Ultimate : baja de $29.99 a $22.99 dólares al mes — una reducción de $7 dólares mensuales

: baja de — una reducción de $7 dólares mensuales PC Game Pass: baja de $16.49 a $13.99 dólares al mes

Xbox aclaró que los precios pueden variar según la región, así que los usuarios en Latinoamérica deberán revisar los ajustes específicos para su país. Pero la dirección es clara: hacia abajo.

Hay que mencionar un detalle que no todos van a celebrar por igual. Los nuevos juegos de Call of Duty ya no estarán disponibles en Game Pass el día de su lanzamiento. A partir de este año, los títulos nuevos de la saga llegarán al servicio aproximadamente un año después de su estreno —en la siguiente temporada de fiestas—. Eso sí, todos los juegos de Call of Duty que ya están en el catálogo seguirán disponibles sin cambios.

Qué incluye Game Pass Ultimate con el nuevo precio

A pesar de la rebaja, Xbox no recortó beneficios en el plan Ultimate. Los suscriptores continúan teniendo acceso a:

Cientos de juegos en consola Xbox y PC , incluyendo los títulos de Call of Duty ya disponibles

, incluyendo los títulos de Call of Duty ya disponibles Lanzamientos en el día uno de grandes títulos

de grandes títulos Multijugador online en consola

Beneficios dentro de los juegos (in-game perks)

Es decir, la oferta sigue siendo robusta. La compañía también recordó que mantiene otros planes como Game Pass Premium y Game Pass Essential, pensados para distintos tipos de jugadores y bolsillos.

Xbox cerró su comunicado con una frase que suena bastante directa para los estándares corporativos: “Esta decisión responde a mucho feedback que hemos recibido. Seguiremos escuchando y aprendiendo.”

La pelota ahora está del lado de los jugadores. Con precios más bajos y un catálogo que sigue siendo uno de los más amplios del gaming por suscripción, Xbox tiene una oportunidad real de reconquistar a los usuarios que se dieron de baja en los últimos meses por el alto costo del servicio. Si la compañía cumple con su promesa de seguir escuchando a su comunidad, esta reducción podría ser solo el primer paso de una estrategia más amplia para mantenerse competitivos frente a servicios como PlayStation Plus o EA Play Pro.

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