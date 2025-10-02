Xbox aumenta el precio de Game Pass y desata la ira de los usuarios: ¿Cuánto tendrás que pagar a partir de octubre?

Microsoft ha anunciado un incremento importante en el precio de Xbox Game Pass, un movimiento que ha generado una gran polémica entre los usuarios. El aumento afecta principalmente a la membresía Ultimate, la opción más completa y popular del servicio, y viene acompañado de una reestructuración en los tipos de membresías que ofrece el sistema de suscripción para videojuegos de Xbox.

Las nuevas membresías de Xbox Game Pass y sus precios en dólares

Xbox Game Pass ahora cuenta con tres membresías principales, cada una diseñada para distintos tipos de jugadores y necesidades, reemplazando las ofertas anteriores con planes más claros y con diferentes niveles de acceso a juegos y servicios:

Membresía Essential: cuesta $9.99 dólares al mes. Incluye acceso a más de 50 juegos en consola y PC , además de juego en la nube ilimitado y algunos beneficios dentro de los juegos.



cuesta al mes. Incluye acceso a más de , además de juego en la nube ilimitado y algunos beneficios dentro de los juegos. Membresía Premium: con un precio de $12.99 dólares mensual , ofrece acceso a una biblioteca más grande de juegos (más de 200 títulos), nuevos lanzamientos un año después de su estreno, juego en la nube y beneficios adicionales en títulos destacados como League of Legends y Call of Duty.



con un precio de , ofrece acceso a una biblioteca más grande de juegos (más de 200 títulos), nuevos lanzamientos un año después de su estreno, juego en la nube y beneficios adicionales en títulos destacados como League of Legends y Call of Duty. Membresía Ultimate: la joya de la corona, que ha visto su precio subir de $19.99 a $29.99 al mes (un incremento de un 50%). Esta suscripción da acceso a más de 400 juegos en todo tipo de dispositivos, lanzamientos de primer día, además de incluir servicios aparte como Fortnite Crew, Ubisoft+ Classics, EA Play y mejoras en la calidad de streaming vía cloud gaming.

Este cambio busca ofrecer un catálogo más robusto y servicios adicionales que justifiquen el aumento, aunque no todos los usuarios están convencidos.

Todo lo que ofrece la membresía Ultimate, la más completa de Xbox Game Pass

La membresía Ultimate es la opción más atractiva y completa para los verdaderos fanáticos de Xbox. Con ella, los usuarios disfrutan de acceso total a la biblioteca más extensa, que supera los 400 juegos, y cuentan con los beneficios de recibir los títulos más esperados el día de su lanzamiento, algo que marca una gran diferencia para los jugadores entusiastas.

Además, Ultimate integra suscripciones a servicios como Fortnite Crew (que incluye el pase de batalla y moneda mensual), Ubisoft+ Classics y EA Play, haciendo que el usuario tenga acceso a contenidos exclusivos y ventajas no disponibles en las otras membresías. También se mejora la experiencia de juego en la nube, alcanzando resoluciones hasta 1440p y una transmisión optimizada para un gameplay fluido desde móviles y dispositivos que no sean consola o PC.

Esta membresía está pensada para quienes buscan máxima flexibilidad y contenido, permitiendo jugar sin importar la plataforma, ya sea en consola, PC o streaming.

Reacción de los usuarios y ola de cancelaciones tras el aumento

El aumento en el precio de la membresía Ultimate ha provocado una reacción negativa considerable entre los usuarios, con una gran cantidad de cancelaciones en los días posteriores al anuncio. La comunidad gamer ha expresado su descontento en redes sociales y foros, calificando el aumento como excesivo y poco justificado a pesar de los beneficios añadidos.

El salto del costo de $19.99 a $29.99 dólares mensuales ha sido el punto de mayor resistencia, ya que muchos opinan que el valor extra no se corresponde con el incremento tan alto en el precio. Usuarios casuales o que usan Game Pass solo para algunos juegos específicos han preferido cancelar sus suscripciones o cambiarse a planes más económicos, mientras que los jugadores más comprometidos están evaluando si mantener Ultimate a este nuevo precio.

Microsoft ha defendido esta decisión alegando que el servicio ahora ofrece mucho más valor, con una biblioteca extendida y una serie de ventajas que justifican el aumento. Sin embargo, la polémica sigue viva y podría impactar el futuro del servicio y cómo Microsoft maneje los precios y ofertas para no perder usuarios ante la competencia.

Xbox Game Pass en 2025 se presenta con una oferta renovada, pero con un aumento importante en el precio, sobre todo en la membresía Ultimate, que sigue siendo la más completa y costosa. Esta subida ha generado una ola de cancelaciones y críticas, marcando un momento decisivo para el servicio que ha revolucionado la forma de jugar en Xbox y PC.

Este escenario muestra cómo las compañías deben equilibrar la calidad del servicio, la variedad de contenidos y las expectativas del usuario para mantener la satisfacción sin sacrificar la rentabilidad.

