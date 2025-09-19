Microsoft confirma segundo incremento de precios para Xbox este año

Microsoft vuelve a ser noticia al anunciar nuevos aumentos de precio para sus consolas Xbox en Estados Unidos, en una jugada que ya genera debates entre gamers y analistas del mercado. Estos incrementos, que impactarán tanto a la Xbox Series X como a la Series S, se suman a un ajuste similar implementado por la compañía hace apenas unos meses, consolidando una tendencia al alza que preocupa a muchos consumidores.

¿Cuánto suben los precios de las Xbox?

A partir del 3 de octubre, la Xbox Series X pasará a costar $649,99 dólares, un aumento de $50 respecto a su precio anterior de $599,99. Por su parte, la Xbox Series S aumentará $20 dólares, quedando en $399,99 para el modelo estándar, mientras que la versión de 1TB subirá hasta $449,99. Es importante resaltar que estos cambios afectarán únicamente al mercado estadounidense y no habrá modificaciones de precio en otras regiones, según confirmó Microsoft.

Microsoft ya había incrementado precios este año

Este ajuste se da en un contexto donde Microsoft ya había subido los precios globalmente en mayo, aplicando incrementos tanto a las consolas, controles y algunos accesorios como los headsets. En esa ocasión, la compañía justificó la medida alegando “cambios en el entorno macroeconómico” y la presión inflacionaria. De hecho, durante ese ciclo, los precios de varios modelos de Xbox Series S y Series X, así como de los mandos y headsets, se incrementaron a nivel mundial, afectando tanto a Estados Unidos como a Europa y otras regiones clave.

Inclusive, durante mayo, Microsoft había presentado un plan para subir también el precio de ciertos videojuegos exclusivos a $80 dólares para la temporada de fiestas. Sin embargo, esa decisión se revirtió posteriormente tras el rechazo de parte de la comunidad gamer y la prensa especializada.

¿Por qué otra subida y qué implica para los jugadores?

Microsoft indica que la razón fundamental para este nuevo ajuste es la presión del entorno económico y la necesidad de mantener la rentabilidad ante la subida de costos globales. En esta oportunidad, los accesorios —como controles y headsets— no verán aumento de precio, al menos en territorio estadounidense.

Esta política de alza constante podría tener varias consecuencias. Los consumidores se ven obligados a reevaluar sus opciones, especialmente cuando la competencia, como Sony con PlayStation o Nintendo, observa el panorama para establecer sus propias estrategias de pricing. Además, el incremento continuo podría incentivar la compra de consolas de segunda mano u opciones alternativas de entretenimiento digital.

Para muchos fanáticos de Xbox, el anuncio es decepcionante, ya que ven complicado acceder a la nueva generación de consolas justo cuando los lanzamientos exclusivos y mejoras tecnológicas hacen más atractiva la plataforma. Otros gamers argumentan que, pese a las dificultades económicas globales, este ritmo de aumentos erosiona la imagen de marca y podría limitar la base de usuarios fieles de Xbox frente a generaciones previas donde las actualizaciones eran menos frecuentes y menos costosas.

Sigue leyendo:

• Xbox aumentará el precio de sus consolas y el Game Pass: cuál será el nuevo monto

• Sony sube el precio de todos los modelos de PS5 por culpa de los aranceles de la administración Trump

• ROG Xbox Ally X: Precio, características y fecha de lanzamiento