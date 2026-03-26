Xbox podría lanzar un bundle de Game Pass con Netflix para atraer más suscriptores

Bajo la nueva dirección de Asha Sharma como CEO de Xbox, la compañía parece estar preparando un giro estratégico para su servicio estrella: Xbox Game Pass. Según informes recientes, el equipo de Microsoft Gaming está evaluando la posibilidad de lanzar un bundle que combine Game Pass con Netflix, con el objetivo claro de hacer el paquete más atractivo y captar a la mayor cantidad de suscriptores posible.

El plan, todavía en fase de exploración, incluiría un tier más económico de Game Pass al que se podría sumar la suscripción de Netflix, o incluso integrarla directamente en determinadas opciones de pago. Esta idea no solo responde a la presión competitiva de otros servicios de suscripción, sino también a un malestar muy concreto que dejó el último aumento de precios del servicio.

El malestar por el aumento de precios de Game Pass

En 2025, Microsoft subió notablemente el costo de Xbox Game Pass Ultimate, pasando de unos $19,99 dólares a $29,99 dólares mensuales en Estados Unidos, lo que equivalía a 120 dólares extra al año para muchos usuarios. La reacción de la comunidad fue rápida y contundente: redes sociales llenas de críticas, encuestas que mostraban que casi la mitad de los lectores de grandes medios no consideraba viable el nuevo precio y un aumento visible en las cancelaciones.

El problema no fue solo el número de la factura, sino la percepción de valor. Muchos jugadores sintieron que el servicio no se había expandido lo suficiente en contenido exclusivo o en beneficios adicionales para justificar un salto de precio tan grande. En ese contexto, la llegada de una nueva CEO con un enfoque claramente más orientado al consumidor no podía pasar por alto esa rabia acumulada.

La estrategia de Asha Sharma: precios más bajos y bundles con servicios como Netflix

Asha Sharma, que lleva apenas unas semanas al frente de Microsoft Gaming, ya ha dejado claros dos objetivos: reactivar el crecimiento de Game Pass y emplear modelos de pricing más flexibles. En conversaciones con desarrolladores en el Game Developers Conference 2026 (GDC), la ejecutiva habría señalado que quiere “hacer que consolas y servicios como Game Pass sean más atractivos para un público más amplio” mediante nuevas estructuras de precios y tiers más baratos.

Entre las ideas que se han filtrado está la creación de un nuevo nivel de suscripción apoyado en publicidad, siguiendo la misma lógica que ya usa Netflix para su plan más económico. Pero la jugada más llamativa es, sin duda, la posible colaboración con Netflix para ofrecer un paquete combinado Game Pass + streaming. Según fuentes cercanas a ambos ejecutivos, Sharma ha mantenido varias reuniones con Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, y ambos han “jugado con ideas” sobre cómo integrar los servicios en un mismo bundle.vandal.

Por qué un bundle con Netflix puede revertir el malestar de los usuarios

Incluir Netflix dentro de un tier de Game Pass tendría un efecto psicológico y práctico muy fuerte: el usuario sentiría que paga más barato por “más cosas”, aunque el precio real no baje tanto. Muchos hogares ya pagan Netflix por separado, de modo que tener ese contenido integrado en un paquete de entretenimiento (juegos + series y películas) puede parecer una mejor relación calidad‑precio que el Game Pass Premium actual.

Además, Netflix ha estado ampliando su presencia en videojuegos, por lo que un dimensionar el catálogo de juegos en Netflix a través de Xbox podría ser un incentivo extra para muchos suscriptores de la plataforma de streaming. Para Microsoft, el movimiento sería inteligente: no tendría que reducir directamente el precio de Game Pass, sino “enriquecer” el contenido y darle un espaldarazo a la experiencia multiplataforma (consola, PC y móvil).

El plan de Asha Sharma parece diseñado para suavizar el efecto negativo del último aumento de precios y reconstruir confianza entre los gamers. Si el bundle con Netflix se concreta, estaremos ante uno de los primeros grandes movimientos de su mandato: un intento claro de unir gaming y streaming en un solo paquete, con el objetivo de convertir a Game Pass en un servicio más irresistible y, sobre todo, más fácil de justificar cada mes.

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