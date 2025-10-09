Xbox Game Pass Ultimate: cómo cancelar tu suscripción paso a paso sin perder ni un día de juego

Cancelar la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate para evitar pagar los nuevos precios que Microsoft ha anunciado es un proceso sencillo que cualquier usuario puede realizar en pocos minutos.

A continuación, te contamos de forma práctica los pasos que debes seguir para cancelar tu suscripción sin perder los días ya pagados y evitando el nuevo cobro mensual.

La razón para cancelar tu suscripción Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft anunció un aumento importante en el precio de su suscripción Xbox Game Pass Ultimate. El costo mensual pasó de $19,99 dólares a $29,99 dólares, casi un 50% más caro. Este aumento incluye nuevas características y beneficios, pero también representa un gasto extra considerable para muchos jugadores.

Por ese motivo, cancelar antes de la próxima fecha de pago puede ayudarte a evitar el cobro del nuevo precio, sin perder el acceso al servicio que ya estás pagando. Esta cancelación se activa cuando llega la próxima fecha de facturación, por lo que seguirás disfrutando del servicio hasta entonces.

Cómo cancelar Xbox Game Pass Ultimate paso a paso

Aquí están los pasos más prácticos para cancelar tu suscripción sin complicaciones:

Cancelar desde la página web de Microsoft:

Inicia sesión en tu cuenta de Microsoft en la sección de servicios y suscripciones.



Busca la suscripción a Xbox Game Pass Ultimate y selecciona la opción para administrarla.



Elige “Cancelar suscripción” o “Desactivar facturación periódica”. Esta segunda opción es la más recomendada porque mantiene activa tu suscripción hasta que culmine el periodo que ya pagaste, evitando perder días de servicio.



Confirma la cancelación. Verás un mensaje que indica que la cancelación será efectiva al terminar el periodo pagado.



Recibirás una confirmación y podrás seguir usando el servicio hasta la próxima fecha de cobro. Cancelar desde la consola Xbox:

Ve a “Configuración” en la consola.



Abre el menú “Cuenta” y selecciona “Suscripciones”.



Encuentra Xbox Game Pass Ultimate y escoge “Cancelar suscripción”.



Sigue las instrucciones para desactivar la renovación automática. Esto asegura que el servicio se mantenga activo hasta el fin del último pago. Cancelar desde un dispositivo móvil o app de Xbox:

Accede a la app de Xbox o usa el navegador para entrar a tu cuenta Microsoft.



Dirígete a la sección de servicios y suscripciones.



Gestiona tu plan Xbox Game Pass Ultimate y selecciona cancelar o desactivar renovación automática.

Este proceso es muy rápido y seguro. Lo más importante es desactivar la renovación automática antes de la próxima fecha de cobro para evitar que se te cargue el nuevo precio más alto. Mientras tanto, seguirás disfrutando de todos los juegos y beneficios hasta que termine el periodo que ya pagaste.

¿Qué sucede después de cancelar y cómo aprovechar el tiempo restante?

Una vez que canceles, no perderás inmediatamente el acceso a Xbox Game Pass Ultimate. Podrás seguir jugando y disfrutando de todo el catálogo durante los días que corresponden al último pago realizado. La cancelación solo impide que te cobren en el siguiente ciclo.

Cuando llegue ese día, ya no tendrás acceso a juegos incluidos en Game Pass, ni al multijugador en línea ni a los beneficios que ofrece Ultimate, como EA Play o Fortnite Crew.

Tu progreso, partidas guardadas y logros permanecerán guardados en la nube, así que si decides retomar el servicio más adelante, podrás continuar justo donde lo dejaste. También existen otras opciones como cambiar a planes más económicos o pausar tu suscripción.

