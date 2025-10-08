Microsoft retrasa el aumento de precios de Xbox Game Pass pero no todo son buenas noticias

Microsoft parece estar reconsiderando su decisión de aumentar hasta un 50% el precio de Xbox Game Pass Ultimate, posponiendo temporalmente el incremento para suscriptores actuales en varios países.

Esta pausa responde a regulaciones locales que exigen notificaciones anticipadas más largas antes de hacer cambios en precios de suscripciones, aunque no aplica en todos los mercados, especialmente en Latinoamérica, donde el aumento ya afecta de lleno a los usuarios.

Microsoft pospone aumento para algunos países

La semana pasada, Microsoft anunció que el costo mensual de Game Pass Ultimate subiría de $19.99 a $29.99 dólares, un incremento del 50% que se aplicó el 1 de octubre para nuevos clientes y se esperaba para usuarios actuales en noviembre. Sin embargo, la compañía envió correos a usuarios de Alemania, Irlanda, Italia, Polonia, Corea del Sur e India confirmando que los suscriptores existentes podrán mantener la tarifa antigua “por ahora”, siempre que mantengan la facturación automática activa.

Esta decisión fue explicada por Kari Perez, jefa de comunicaciones de Xbox, quien señaló que la empresa debe cumplir con “requisitos locales” relacionados con leyes de protección al consumidor que exigen aviso con al menos 60 días de anticipación antes de implementar un aumento. Esto hace que Microsoft detenga temporalmente la subida en esos territorios para alinearse con las normativas vigentes. No obstante, esta moratoria no es una cancelación definitiva, sino un aplazamiento. Si un suscriptor cancela y luego reactiva su plan, se le cobrará la tarifa más alta.

Malas noticias para los gamers en Estados Unidos

El aplazamiento tiene excepciones claras: usuarios en Estados Unidos y Reino Unido no están cubiertos por esta pausa y deben pagar la nueva tarifa en su próximo ciclo. Más importante aún, en América Latina la situación es mucho más dura para los gamers. En esta región, donde las tarifas ya han subido, los incrementos pueden llegar a duplicar el precio anterior, debido a ajustes que tienen en cuenta la paridad de poder adquisitivo y restructuración de precios locales.

Para Microsoft, este reajuste de precios parece inevitable, pero la compañía ha mostrado una clara intención de manejar la transición con cuidado, respetando regulaciones y evitando sorpresas desagradables para sus usuarios en ciertos mercados. La suspensión temporal del aumento en países con fuertes normativas de consumidor es una muestra de que la empresa busca cumplir con la ley y evitar conflictos legales o daños reputacionales.

Sin embargo, la situación en América Latina representa un desafío para los jugadores, quienes ahora deben decidir si continúan con la suscripción pese al fuerte incremento o considerar alternativas. El aumento puede ser visto como una estrategia para ajustar el costo de un servicio que ha ganado popularidad y ofrece acceso a cientos de juegos, pero que también pone presión en el bolsillo del consumidor.

