Memo interno de Xbox lo confirma: la nueva CEO admite que Game Pass se volvió demasiado caro

Xbox acaba de reconocer lo que los jugadores llevan meses diciendo. Su servicio de suscripción, Game Pass, se volvió demasiado costoso. Y lo curioso es que esta vez la crítica no viene de un usuario enojado en Reddit, sino de adentro de la propia Microsoft. Un memo interno filtrado a The Verge revela que Asha Sharma, la nueva jefa de Xbox, le dijo a su equipo sin rodeos que el servicio “se ha vuelto demasiado caro para los jugadores” y que necesitan urgentemente una solución.

Este tipo de reconocimiento público, aunque haya sido a través de un documento interno filtrado, es rarísimo en una compañía del tamaño de Microsoft. Pero aquí estamos, y la verdad es que no sorprende tanto si uno recuerda todo lo que pasó con los precios en el último año.

La nueva CEO de Xbox sabe que Game Pass tiene problemas

Asha Sharma tomó las riendas de Xbox hace apenas unos meses como parte de una reestructuración de liderazgo más amplia dentro de la división de juegos de Microsoft. Y desde el primer momento ha dado señales de que su estilo de gestión es distinto al de sus predecesores.

“Game Pass es central para el valor del gaming en Xbox. También está claro que el modelo actual no es el definitivo. A corto plazo, Game Pass se ha vuelto demasiado caro para los jugadores, así que necesitamos una mejor ecuación de valor. A largo plazo, vamos a evolucionar Game Pass hacia un sistema más flexible, lo que tomará tiempo para probar y aprender”.

En pocas palabras: reconoció el problema, prometió una solución a corto plazo y también dejó ver que hay un plan más ambicioso para el futuro. No es poca cosa. Que una CEO de Xbox diga públicamente, aunque sea en un memo interno, que su producto estrella es caro, dice mucho sobre la presión que está sintiendo la empresa.

¿Por qué Game Pass se volvió tan caro? La culpa tiene nombre: Call of Duty

Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder un poco. El año pasado, Microsoft subió el precio del nivel más alto de Game Pass Ultimate a $30 dólares al mes, lo que representó un aumento del 50% respecto al precio anterior. La justificación oficial fue que estaban añadiendo mejoras a todos los niveles del servicio. Pero entre líneas, el verdadero motivo tiene nombre y apellido: Call of Duty.

Microsoft decidió incluir los nuevos lanzamientos de Call of Duty en Game Pass a partir del verano de 2024. Suena genial para los suscriptores, pero para la empresa fue un golpe enorme: según un ex empleado citado por Bloomberg, Xbox dejó de percibir más de 300 millones de dólares en ventas de Call of Duty en consolas y PC en solo un año. Esa pérdida se tuvo que compensar de alguna manera, y los usuarios terminaron pagando la cuenta.

Ahora, como si eso fuera poco, Jez Corden de Windows Central sugirió en el podcast XB2+1 que Microsoft podría estar considerando sacar Call of Duty de Game Pass. Y lo impactante es que el propio memo de Sharma reconoce que hay “discusiones en línea” sobre posibles cambios en Game Pass, y prometió profundizar en el tema con el equipo la semana siguiente.

¿Qué viene ahora para Game Pass? Precios más bajos y un modelo más flexible

La gran pregunta es: ¿qué va a cambiar exactamente? Aunque el memo no da detalles concretos sobre nuevos precios, la dirección está clara. A corto plazo, se esperan ajustes de precio que hagan el servicio más accesible. No se espera que esto pase de un día para otro, pero Sharma ya puso el tema sobre la mesa.

A largo plazo, la visión parece apuntar a un modelo más flexible, posiblemente con nuevos niveles de suscripción a distintos precios. Esto no sería nada nuevo en la industria: Netflix y Spotify ya lo hicieron con planes más baratos con anuncios o con acceso limitado. Según reportes previos, Microsoft podría estar considerando una suscripción con soporte de anuncios o con acceso restringido a la biblioteca, lo que bajaría el costo de entrada para nuevos usuarios.

La estrategia parece clara: atraer a más suscriptores bajando la barrera de entrada, en lugar de intentar exprimir al máximo a los que ya están. Es un cambio de mentalidad importante para una empresa que había apostado todo a subir precios en los últimos dos años.

Lo que sí es evidente es que Xbox está en un momento de reinvención. Sharma llegó con la tarea de darle la vuelta a una división que ha enfrentado críticas por sus decisiones comerciales, el cierre de estudios y precisamente el alza de precios. Este memo filtrado puede ser incómodo para Microsoft, pero también es una señal de que la nueva lideresa está dispuesta a reconocer los errores y a corregir el rumbo.

Los jugadores, por su parte, ya llevan un rato esperando buenas noticias. Si Game Pass baja de precio o aparecen nuevas opciones más accesibles, podría ser el empujón que millones de usuarios necesitaban para (re)suscribirse. Y para Xbox, en un mercado cada vez más competitivo frente a PlayStation y el gaming en PC, eso no es un lujo: es una necesidad.

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