El fin del formato físico en Xbox es oficial: el dato de ventas de 2025 que lo cambia todo

Si eres de los que todavía disfruta el ritual de quitarle el plástico a un juego nuevo, abrir la caja y oler ese aroma a “nuevo” antes de meter el disco en la consola, tengo malas noticias: eres una especie en peligro de extinción. Y no lo digo yo por ser fatalista, lo dicen los números fríos y duros que acabamos de conocer sobre el mercado estadounidense.

El 2025 no fue solo otro año más para la industria; fue el año en que la balanza se rompió definitivamente. Según los últimos reportes, una cifra ha hecho saltar las alarmas en las oficinas de los minoristas: casi el 70% de las consolas Xbox Series vendidas en Estados Unidos durante 2025 fueron modelos totalmente digitales. Estamos ante un cambio de paradigma brutal que ya no tiene vuelta atrás.

Consolas en formato digital en auge

Vamos a desglosar esto porque el dato es demoledor. Específicamente, el analista Mat Piscatella reveló que el 66% de las ventas de Xbox Series X|S correspondieron a unidades sin lector de discos . Para ponerlo en perspectiva, esto significa que de cada tres consolas que Microsoft puso en los hogares estadounidenses el año pasado, dos eran incapaces de leer un disco físico.

¿A qué se debe este dominio aplastante? La respuesta tiene dos nombres propios. Primero, la Xbox Series S, que sigue siendo la puerta de entrada más económica a la nueva generación (aunque ya no tan “nueva”). Pero el verdadero catalizador en 2025 fue la llegada de la Xbox Series X totalmente digital en color blanco. Al ofrecer la potencia de la “hermana mayor” a un precio reducido, Microsoft eliminó la última excusa que tenían los jugadores hardcore para aferrarse al formato físico.

Si comparamos esto con la competencia, el contraste es evidente: mientras Xbox ya vive en una realidad mayoritariamente digital, PlayStation 5 todavía mantiene un equilibrio de 50/50 entre sus modelos con y sin lector. Esto demuestra que la estrategia de Microsoft es mucho más agresiva a la hora de cortar el cordón umbilical con el retail tradicional.

¿Por qué está muriendo el formato físico? El Efecto Game Pass

Ahora bien, no podemos culpar solo al hardware. Este cambio de paradigma no es casualidad; es un diseño intencional de ecosistema. La realidad es que el usuario promedio de Xbox ha sido “entrenado” durante años para dejar de comprar juegos unitarios.

Xbox Game Pass es el verdadero asesino del disco. Piénsalo: ¿para qué vas a conducir hasta la tienda y pagar $70 dólares por un estreno si lo tienes disponible el día uno en tu suscripción digital? Microsoft ha creado un entorno donde el formato físico se siente no solo innecesario, sino inconveniente. Al condicionar a su base de usuarios a consumir videojuegos como si fueran series de Netflix, han logrado que la fricción de cambiar un disco se convierta en una reliquia del pasado.

Además, hay un factor económico ineludible. Con los aumentos de precio que vimos en 2024 y 2025, las consolas digitales se convirtieron en la única opción viable para muchas familias. Cuando la economía aprieta, esos $50 o $100 dólares de ahorro en el hardware pesan más que la posibilidad de revender tus juegos usados en el futuro.

El formato digital llegó para quedarse

Aquí es donde entra el análisis más profundo. Que el 70% del mercado de Xbox sea digital tiene implicaciones que van mucho más allá de si tienes o no una estantería bonita en tu casa. Estamos hablando de la muerte efectiva del mercado de segunda mano para la plataforma de Microsoft. Si dos tercios de los usuarios no pueden usar discos, las tiendas como GameStop pierden el incentivo para dedicar espacio en sus estanterías a los juegos de Xbox.

Esto crea un círculo vicioso: las tiendas reducen el stock físico porque se venden menos consolas con lector, y los usuarios compran menos discos porque no los encuentran en las tiendas. Para 2026 y 2027, es muy probable que veamos secciones de Xbox en los supermercados reducidas a simples tarjetas de regalo y códigos de descarga.

Este cambio de paradigma también nos da una pista clarísima sobre la próxima generación. Si los rumores de una consola portátil o híbrida son ciertos, y viendo estos datos de 2025, sería ingenuo pensar que la próxima Xbox tendrá lector de discos. Microsoft ya ha ganado la batalla cultural entre sus usuarios: nos han convencido de que la propiedad digital es suficiente.

