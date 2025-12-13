Aprende cómo configurar tu Xbox para olvidarte de las actualizaciones antes de jugar

Arrancar tu Xbox con ganas de echar unas partidas rápidas y encontrarte con el típico mensaje de “este juego necesita actualizarse” es de las cosas más molestas que le pueden pasar a cualquier jugador. Esa situación puede ser prácticamente cosa del pasado si dejas la consola bien configurada para que se encargue sola de descargar e instalar las actualizaciones en segundo plano.

En las Xbox Series X|S y Xbox One puedes activar opciones específicas para que tanto el sistema como tus juegos y apps se mantengan al día sin que tengas que hacer nada más que encender y jugar.

Por qué tu Xbox no se actualiza sola

Por defecto, muchas consolas están configuradas para ahorrar energía, lo que implica que, cuando “las apagas”, en realidad cortan casi toda actividad en segundo plano, incluidas las descargas y parches de tus juegos. Si a eso le sumas que los títulos modernos reciben actualizaciones constantes de varios gigas, es normal que el mensaje de “actualización necesaria” te aparezca justo cuando quieres jugar.

La buena noticia es que Xbox incluye opciones de actualización automática de juegos, apps y del propio sistema, pero dependen de dos cosas: que estén activadas en el menú de configuración y que uses el modo de energía adecuado (suspensión o “encendido inmediato”) en lugar de un apagado total. Una vez que ajustas ambos elementos, la consola puede descargar parches y prepararlo todo mientras tú estás durmiendo, trabajando o simplemente con la tele apagada.

Activa las actualizaciones automáticas de juegos y sistema

El primer paso es decirle a la consola, de forma explícita, que quieres que se encargue sola de mantenerse al día. Para eso, tienes que entrar en el apartado de actualizaciones desde la guía de Xbox, algo que funciona de forma muy similar en Xbox Series X|S y en Xbox One.

Sigue estos pasos:

Pulsa el botón con el logo de Xbox en el mando para abrir la guía. Entra en “Perfil y sistema” y luego ve a “Configuración”. Dentro de configuración, entra a “Sistema” y selecciona “Actualizaciones”. Activa las casillas “Mantener mi consola actualizada” y “Mantener mis juegos y aplicaciones actualizados” para que tanto el firmware como tus títulos se actualicen automáticamente cuando haya nuevas versiones disponibles.

Con esas dos opciones activadas, tu Xbox buscará nuevas versiones de juegos y del sistema y las descargará sin pedirte permiso cada vez, reduciendo al mínimo esos parones inesperados cuando solo quieres darle a “Jugar”. Además, puedes revisar manualmente si hay parches pendientes desde “Mis juegos y aplicaciones” > “Administrar”, pero lo ideal es que el sistema haga el trabajo pesado por ti y tú solo entres ahí de vez en cuando por curiosidad.

Configura el modo de energía para descargar con la consola “apagada”

El segundo bloque clave es el consumo de energía: si tu Xbox está en apagado completo, no va a descargar nada mientras no la enciendas tú. Para que pueda seguir trabajando en segundo plano —descargando juegos, actualizaciones y DLC— necesitas usar el modo suspensión / encendido inmediato, que deja la consola en bajo consumo pero conectada y lista para seguir descargando.

Para ajustar esto desde la consola:

Ve de nuevo a “Perfil y sistema” > “Configuración”. Entra en “General” y luego en “Modo de energía y encendido” (o equivalente, según la versión del sistema). Elige el modo “Suspensión” o similar, que mantiene activa la conexión a internet y permite descargar y actualizar juegos y apps mientras la consola parece apagada.

En este modo, la Xbox consume un poco más de energía que en un apagado total, pero a cambio la consola se enciende mucho más rápido y, sobre todo, tus juegos ya estarán actualizados cuando vuelvas, sin tener que esperar a que baje un parche de varios gigas. Si acostumbras a dejarla conectada y no desenchufas la regleta, es la combinación perfecta con las opciones de actualización automática del apartado anterior.

