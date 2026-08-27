Xbox anuncia Disc-to-Digital para digitalizar juegos físicos compatibles

Xbox ha hecho oficial Disc-to-Digital, una función pensada para convertir una parte importante de tu colección de juegos físicos en licencias digitales. El estreno comenzará el 31 de agosto para miembros de Xbox Insiders y llegará inicialmente con miles de títulos compatibles.

Xbox convierte discos en licencias digitales

Durante años, tener una estantería llena de juegos de Xbox ha significado acumular cajas, carátulas y discos que siguen siendo valiosos para muchos jugadores. Ahora Microsoft quiere darle una segunda vida digital a esa colección. La compañía ha anunciado oficialmente su nueva función Disc-to-Digital, una herramienta que permitirá reclamar una licencia digital de determinados juegos físicos de Xbox.

La propuesta tiene bastante sentido dentro de la evolución de la plataforma. Xbox lleva tiempo insistiendo en que los jugadores puedan acceder a sus partidas, su biblioteca y sus compras desde más dispositivos. Consolas, PC, portátiles gaming y juego en la nube forman parte de ese ecosistema. El gran problema era evidente. Un juego comprado en disco se quedaba ligado al lector de la consola.

Disc-to-Digital elimina buena parte de esa barrera. Una vez completado el proceso, el usuario obtiene una licencia digital vinculada a su cuenta de Microsoft. Así, un título que estaba guardado en una caja puede pasar a formar parte de la biblioteca digital del jugador y aprovechar varias de las ventajas que ofrece el ecosistema Xbox.

Microsoft presenta la novedad como una medida centrada también en la preservación. La idea es que las bibliotecas personales puedan acompañar al jugador mientras cambian los dispositivos, los formatos y la propia manera de consumir videojuegos. Es una promesa especialmente atractiva para quienes llevan una década comprando lanzamientos de Xbox One y Xbox Series X en tiendas físicas.

Cómo funciona Disc-to-Digital en Xbox

El funcionamiento de la nueva herramienta será bastante directo. El jugador tendrá que introducir un disco compatible en una consola Xbox One o Xbox Series X con lector, iniciar el juego y seguir el proceso para reclamar el derecho digital. A partir de ahí, la cuenta recibirá la licencia correspondiente.

El detalle más importante está en la compatibilidad. Xbox ha confirmado que la mayoría de los juegos en disco de Xbox One y Xbox Series X podrán usar Disc-to-Digital. La compañía arrancará con miles de títulos y ampliará el catálogo de forma gradual, por lo que no todos estarán disponibles desde el primer día.

El disco físico no se desactiva ni pierde su función tras completar la conversión. Seguirá funcionando como lo ha hecho siempre, algo fundamental para quienes conservan sus juegos por coleccionismo, por costumbre o simplemente porque les gusta tener una copia tangible en casa. Microsoft no está pidiendo a los jugadores que abandonen sus estanterías de golpe. Está añadiendo una puerta de acceso adicional a títulos que ya compraron.

La licencia digital abre la puerta a características que hasta ahora quedaban fuera del alcance de una copia física. Si el juego cuenta con soporte para Xbox Play Anywhere, el usuario podrá acceder a él también desde PC y dispositivos compatibles. Si el título es compatible con Xbox Cloud Gaming y se cumplen los requisitos del servicio, también podrá jugarlo mediante streaming.

Un ejemplo fácil. Alguien que compró en disco un juego compatible de Xbox One podrá insertarlo en su Xbox Series X, reclamar su licencia digital y tenerlo asociado a su cuenta. Después, podrá descargarlo sin depender continuamente del disco y, cuando el título lo permita, continuar su partida en PC o mediante la nube. Es una forma de convertir una compra física en una compra mucho más flexible.

Cuándo llegará Disc-to-Digital

Xbox Insiders comenzará a probar Disc-to-Digital el 31 de agosto de 2026. De momento, Microsoft no ha comunicado una fecha cerrada para su lanzamiento general para todos los usuarios, aunque la fase de pruebas suele ser el paso previo a un despliegue más amplio. Los interesados pueden unirse al programa Xbox Insider desde la aplicación Xbox Insider Hub disponible en consola y Windows PC.

El anuncio aparece en un momento decisivo para el negocio del videojuego. La industria lleva años desplazando su centro de gravedad hacia las descargas, las bibliotecas asociadas a cuentas, las suscripciones y el juego distribuido a través de servicios online. Las grandes compañías ven el formato digital como el camino principal para la próxima etapa del mercado.

Sony ha ido incluso más lejos al confirmar que dejará de producir discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028. Los futuros lanzamientos llegarán en formato digital a PlayStation Store y a comercios mediante distribución digital. En ese contexto, el movimiento de Xbox llama la atención porque intenta resolver una preocupación muy real entre los jugadores.

Disc-to-Digital ofrece una transición menos brusca para quienes ya invirtieron dinero en juegos físicos. No borra las dudas sobre propiedad digital, preservación o dependencia de plataformas online. Aun así, sí propone una solución práctica para que una colección de discos de Xbox One y Series X no quede encajonada mientras el mercado acelera hacia un futuro cada vez más digital.

Para Xbox, la función también fortalece su discurso de ecosistema. El juego deja de estar definido únicamente por la caja que compraste o por la consola donde lo instalaste por primera vez. Pasa a seguir al usuario. Y para una compañía que quiere que Xbox esté presente en cualquier pantalla, esa diferencia puede ser enorme.

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