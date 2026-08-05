Xbox prepara el sistema Disc to Digital para convertir tus juegos físicos en licencias permanentes

Xbox vuelve a estar en boca de todos y esta vez la noticia sí que suena bien para los jugadores. La marca de Microsoft estaría a punto de lanzar Disc to Digital, un sistema que permitirá convertir esos discos que llevan años acumulando polvo en el mueble del salón en licencias digitales vinculadas a tu cuenta. Y lo mejor es que, según las filtraciones que circulan estos días, la ventana de lanzamiento estaría más cerca de lo que muchos imaginaban.

Cómo funcionará Disc to Digital

La mecánica que se ha filtrado es bastante sencilla y no requiere ser un experto en tecnología para entenderla. El jugador inserta el disco de un juego compatible de Xbox One o Xbox Series en una consola con unidad óptica y el sistema verifica la autenticidad de la copia mediante una clave única asociada a ese disco en concreto. Una vez confirmado que el disco es legítimo, Microsoft genera automáticamente una licencia digital permanente vinculada tanto a ese disco como a la cuenta de Xbox del usuario, así que a partir de ahí podrás acceder al juego desde cualquier dispositivo Xbox compatible, sin necesidad de volver a meter el disco nunca más.

Aquí hay un matiz importante que conviene tener claro. La función ya se está probando con usuarios Insider desde julio, la beta pública para usuarios avanzados llegaría este mismo mes de agosto y el despliegue completo, con un catálogo más amplio de títulos, se colocaría en octubre, coincidiendo con la llegada de varios juegos clásicos de Xbox a PC.

Eso sí, hay una limitación que puede frustrar a algunos, ya que el proceso necesita una consola con lector de discos para verificar la copia física, así que los dueños de una Xbox Series S se quedarían fuera de la fiesta. Además, la participación de las editoras sería opcional, lo que significa que cada estudio podría poner sus propias condiciones e incluso cobrar por la conversión.

Un guiño a la próxima Xbox Helix

Lo interesante de todo esto es que Disc to Digital no parece un capricho aislado, sino una pieza más del rompecabezas que Microsoft está armando de cara a Xbox Helix, el nombre en clave de la próxima generación de consolas. La idea de fondo tiene bastante sentido si pensamos que Helix apunta a un diseño mucho más cercano a una PC que a una consola tradicional, con un chip personalizado desarrollado junto a AMD conocido como Magnus y pensado para dar un salto enorme en ray tracing e inteligencia artificial aplicada al renderizado.

Si Helix llegara sin lector de discos, como sugieren varios rumores, este sistema de conversión sería la forma perfecta de que nadie pierda el acceso a su biblioteca física al saltar de generación.

La retrocompatibilidad también entra en el paquete, porque Microsoft ya habló de extender el soporte a títulos de Xbox y Xbox 360 en PC y en futuros dispositivos Xbox de forma progresiva entre 2027 y 2028. Todo apunta a que la compañía quiere que el jugador se sienta cómodo comprando físico o digital, sin que eso implique renunciar a nada más adelante.

Xbox no da tregua con las noticias

Lo cierto es que Xbox no deja de estar en el centro de la conversación y no siempre por buenos motivos. Mientras se filtraban los detalles de Disc to Digital, Microsoft confirmaba uno de los mayores reajustes de su historia, con 3,200 despidos dentro de la división de videojuegos durante el ejercicio fiscal 2027, de los cuales 1,600 ya se están ejecutando. La medida generó bastante ruido político, incluyendo críticas directas del senador Bernie Sanders, que cuestionó los recortes en una compañía que reportó más de $101,000 millones de dólares en ganancias.

Y por si esto no fuera suficiente, la marca también subió el precio de sus consolas a nivel global. En Estados Unidos el modelo básico pasó a costar $499 dólares, cien más que antes, mientras que en Europa y Reino Unido los incrementos llegaron a superar el 40% en algunos modelos, dejando a la Xbox Series X con lector de discos por encima de los 799 euros en varios mercados. Microsoft atribuyó la subida al encarecimiento de los chips de memoria y almacenamiento, un problema que también afecta a otros fabricantes del sector.

Entre despidos, subidas de precio y una nueva generación que ya empieza a tomar forma, queda claro que Xbox está viviendo uno de sus momentos más movidos. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona Disc to Digital en las próximas semanas, porque si finalmente cumple lo prometido, podría convertirse en una de las funciones más queridas por la comunidad de jugadores en mucho tiempo.

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