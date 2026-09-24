GTA VI contará con una edición para coleccionistas y el gran detalle es que no incluirá el juego

Rockstar Games ha convertido el lanzamiento de GTA VI en un evento todavía más grande con una caja de coleccionista de $399.99 dólares que, para sorpresa de muchos, no incluye el videojuego. La llamada Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection reúne 11 objetos inspirados en Leonida y Vice City, llegará el mismo 19 de noviembre que el juego y obliga a quienes quieran jugar desde el primer día a comprar GTA VI por separado.

GTA VI tendrá una edición de coleccionista de $400 sin el juego

La espera por GTA VI ya venía cargada de expectativas, tráileres analizados fotograma a fotograma y una comunidad preparada para volver a Vice City por la puerta grande. Ahora Rockstar ha añadido un movimiento que difícilmente pasará desapercibido. Su nuevo pack de coleccionista cuesta $399.99 en Estados Unidos, pero no trae disco, código digital ni acceso anticipado a Grand Theft Auto VI.

El producto se llama oficialmente Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection y se presenta como una colección de merchandising premium más que como una edición del juego. Rockstar deja claro que GTA VI se vende por separado, un detalle importante porque el desembolso final será notablemente mayor para quienes quieran tener el paquete y jugar el día de lanzamiento.

El planteamiento tiene sentido desde la lógica del coleccionismo. Esta caja no busca reemplazar la compra de GTA VI, sino funcionar como una pieza de exhibición para seguidores que quieren llevar el imaginario de Vice City fuera de la consola. El problema es que la etiqueta de casi $400 dispara las expectativas. A ese precio, muchos esperaban al menos una copia física, una edición digital de alto nivel o algún contenido jugable exclusivo.

La sorpresa llega porque el pack desembarca en un momento donde las ediciones especiales suelen combinar el juego con figuras, mapas, steelbooks, libros de arte o contenido descargable. Rockstar ha elegido otro camino. La compañía empaqueta una selección de accesorios y objetos inspirados en el tono satírico, playero y excesivo de Leonida, el estado ficticio donde transcurre GTA VI.

En otras palabras, esta no es una edición pensada para quien simplemente quiere jugar. Es una compra orientada al fan que colecciona memorabilia, que quiere una pieza de conversación en su estantería y que ve valor en productos físicos licenciados de Rockstar, aunque el juego tenga que adquirirse por separado.

Qué incluye la edición de coleccionista de GTA VI

El contenido de The Goodtime State – Vice City Collection gira alrededor de la estética de Vice City, Leonida y una de las ficciones televisivas que forman parte del universo del juego, Macca the Gator. Rockstar reúne accesorios funcionales, objetos decorativos y artículos de colección dentro de una caja de gran tamaño.

Estos son los 11 coleccionables incluidos en el pack de GTA VI:

Una figura de Macca the Gator de seis pulgadas con compartimento oculto

Unas gafas Oakley Frogskins de color negro mate con branding de GTA VI y lentes Prizm Sapphire

Una gorra New Era 9FORTY A-Frame tipo snapback con detalles de Vice City y Leonida

Un espejo magnético de Macca the Gator

Una cuchara mezcladora de cócteles con diseño de Vice City

Un llavero con forma de cuchilla inspirado en Vice City

Una bolsa cruzada Leonida Keys

Un vaso de chupito de Chunkee the Manatee

Un set de pines esmaltados de Leonida Keys dentro de una caja metálica personalizada

Pegatinas premium guardadas en una bolsa estilo stash bag

Un póster souvenir a doble cara con el paisaje completo de Leonida

La estrella visual parece ser la figura de Macca the Gator, el personaje asociado al programa televisivo ficticio que Rockstar ha utilizado como parte del universo de GTA VI. No es una figura de Jason o Lucia, los protagonistas del juego, y precisamente ahí está una de las decisiones más curiosas del pack. La compañía apuesta por el humor interno de su mundo, por esa televisión absurda que históricamente ha ayudado a construir la identidad de Grand Theft Auto.

Las gafas Oakley también elevan la sensación de producto premium. No se trata de un accesorio genérico con un logo estampado, sino de unas Frogskins negras con lentes Prizm Sapphire, un modelo reconocible dentro del catálogo de la marca. La gorra New Era, la bolsa cruzada y los pines completan una colección más cercana a la moda urbana y al estilo de vida ficticio de Leonida que a una edición tradicional cargada de elementos para el escritorio o la vitrina.

Cuándo se lanza la caja de GTA VI y por qué genera polémica

La colección estará disponible el 19 de noviembre de 2026, exactamente en paralelo al lanzamiento de GTA VI para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Esto significa que quien compre el set podrá recibir su caja de coleccionista cuando el juego ya esté disponible, aunque tendrá que pagar la copia estándar, física o digital, por su cuenta.

Las preventas ya están activas a través de la tienda de Rockstar y el stock será limitado. En Norteamérica, el precio fijado es de $399.99, mientras que en Reino Unido el pack se ofrece por £349.99 libras. También se ha indicado que la disponibilidad inicial se concentra en Norteamérica y Europa, por lo que conseguirlo desde otros mercados podría resultar más complicado.

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