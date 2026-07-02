GTA VI podría ser demasiado ambicioso para PS5 y Xbox Series X/S

Millones de jugadores de consola acaban de recibir un pésima noticia de cara al lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Según su análisis, pensar en jugar GTA VI a 60 FPS en PS5 o Xbox Series X/S suena más a deseo que a realidad, y eso abre una puerta interesante muchos usuarios empiezan a mirar a la PC como la opción más lógica para vivir la experiencia definitiva en Vice City.

Digital Foundry prende las alarmas sobre GTA VI en consolas

Digital Foundry, medio especializado en análisis técnico de videojuegos y hardware, se ha tomado muy en serio la pregunta que todos se hacen sobre GTA VI en consolas cómo se va a mover realmente el juego. Para responderla han revisado tráilers y capturas cuadro a cuadro y la conclusión es bastante clara los materiales mostrados por Rockstar se ejecutan a 30 FPS y ya ahí el hardware actual va al límite.

En esos tráilers se aprecia un uso intenso de iluminación global con trazado de rayos, iluminación por píxel y escenarios llenos de NPC que se mueven y reaccionan de forma dinámica. Todo esto implica una carga brutal para la CPU y la GPU de una PS5 o una Xbox Series X, que siguen montando componentes de 2020. Digital Foundry apunta además que el mundo abierto de GTA VI se ve mucho más complejo que el de títulos exigentes como Dragon’s Dogma 2 o Baldur’s Gate 3, juegos que ya sufren caídas de rendimiento en zonas urbanas densas en hardware actual.

A esa complejidad hay que sumar algo muy propio de la saga GTA desplazamientos a toda velocidad por tierra, mar y aire, con físicas y sistemas de destrucción que deben calcularse en tiempo real. Mantener 60 FPS con esa combinación de mundo abierto, ray tracing y densidad de personajes es una misión casi imposible para las consolas base, según el análisis del medio.

Digital Foundry incluso sugiere que algunas capturas podrían haberse tomado en hardware más potente aún no anunciado lo que implicaría que el nivel gráfico que hemos visto quizá no refleje exactamente lo que verán los usuarios de PS5 y Xbox Series X/S en sus consolas estándar.

Qué significa todo esto para PS5 y Xbox Series X/S

El golpe para los jugadores de consola viene por un motivo muy concreto la expectativa general era repetir la historia de GTA V, que terminó llegando a 60 FPS en PS5 y Xbox Series X en su versión mejorada. Sin embargo Digital Foundry insiste en que GTA VI juega en otra liga y que las consolas de 2020 simplemente no pueden seguirle el ritmo si el objetivo es mantener 60 imágenes por segundo de forma estable.

Aquí entra en escena la filtración del insider polaco Borys Nieśpielak, quien asegura que Rockstar trabaja con dos modos gráficos uno de rendimiento y otro de calidad. En teoría el modo rendimiento buscaría esos 60 FPS, mientras el modo calidad priorizaría la resolución y el ray tracing. El propio Nieśpielak matiza que la información no está confirmada y Digital Foundry se muestra escéptico el medio considera que ese modo 60 FPS podría existir en desarrollo, pero no llegar listo al lanzamiento del 19 de noviembre e incluso podría quedar en el camino.

Un detalle curioso que añade combustible a la discusión es que MediaMarkt Poland llegó a listar Performance Mode y Quality Mode en su ficha de reserva de GTA VI, aunque retiró la mención poco después. Esto sugiere que Rockstar baraja diferentes configuraciones, pero no garantiza que haya un modo a 60 FPS en las consolas actuales.

Lo que parece más viable sobre el papel es un escenario en el que PS5 y Xbox Series X/S se queden con un modo estable a 30 FPS, quizá acompañado de algún modo intermedio en consolas mejoradas. De hecho se ha puesto sobre la mesa la idea de una opción a 40 FPS en PS5 Pro, aprovechando técnicas de reescalado más avanzadas para ofrecer una experiencia algo más fluida sin renunciar tanto a la calidad de imagen.

La parte preocupante para los jugadores es que un juego tan ambicioso puede traducirse en frame rate irregular, tirones y tiempos de respuesta menos precisos si el hardware va justo. En un título con conducción frenética, disparos y acción constante, cada milisegundo cuenta y una mala optimización puede hacer que la experiencia se sienta menos satisfactoria de lo que muchos esperan.

Por qué muchos miran a la PC como una alternativa para disfrutar GTA VI

Este escenario abre una pregunta que muchos jugadores ya se están haciendo dónde vas a querer jugar GTA VI si buscas la mejor experiencia técnica posible. Digital Foundry no plantea un dogma pro PC, pero sí deja claro que la flexibilidad del ecosistema de PC encaja mejor con un juego tan exigente.

En PC, los usuarios pueden montar GPUs muy por encima de lo que ofrecen las consolas actuales, además de CPUs con más núcleos e hilos, mejor refrigeración y memoria más rápida. Todo eso se traduce en más margen para que Rockstar pueda ofrecer configuraciones que lleguen a 60 FPS o incluso más, manteniendo el nivel de detalle que hemos visto en los tráilers sin tener que recortar tanto efectos de iluminación o densidad de NPC.

Al mismo tiempo es cierto que la PC no es una solución mágica requiere inversión, mantenimiento y lidiar con posibles problemas de drivers o bugs específicos. Por eso no tiene sentido ver esto como un esquema rígido entre consola y PC. Lo interesante es que la brecha de rendimiento entre las consolas de 2020 y los PCs modernos hace que muchos jugadores que antes se conformaban con versiones de consola ahora se planteen muy en serio dar el salto para disfrutar GTA VI en todo su esplendor.

Hay otro punto que pesa mucho en la decisión de los usuarios la historia reciente. Juegos como Cyberpunk 2077 demostraron lo complicado que puede ser lanzar un título gigantesco en hardware limitado, mientras que en PC terminan brillando cuando pasan por varias rondas de parches y optimizaciones. Si GTA VI repite ese patrón, muchos jugadores preferirán apostar por una configuración de PC capaz de mantener fluidez y estabilidad durante todo el ciclo de vida del juego.

En cualquier caso, incluso dentro del mundo consola hay matices. Un usuario que prioriza la comodidad del salón, el juego sin complicaciones y el ecosistema de PS5 o Xbox puede seguir feliz con un modo calidad a 30 FPS si Rockstar consigue que la experiencia sea cinematográfica y estable. Otro perfil de jugador, obsesionado con la fluidez y los reflejos perfectos, verá en la PC, o en una posible consola mejorada en el futuro, el camino natural para disfrutar GTA VI tal y como lo imagina.

Lo que deja claro el análisis de Digital Foundry es que la generación actual de consolas ha encontrado en GTA VI un límite muy evidente, y esa realidad va a influir en las decisiones de compra de muchos jugadores en los próximos meses. La pregunta ya no es solo cuándo saldrá GTA VI, sino en qué plataforma vas a querer vivir Vice City sabiendo que el sueño de los 60 FPS en PS5 y Xbox Series X/S podría quedarse en eso en un sueño.

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