Hombre es acusado de cortarle el cuello a una compañera de trabajo que le daba un aventón en Nueva York

Un hombre de 36 años fue acusado de intentar matar a una compañera de trabajo después de que, según la policía, le cortó el cuello con un cuchillo mientras ella lo llevaba en automóvil a su casa en Saratoga Springs, Nueva York.

El Departamento de Policía de Saratoga Springs identificó al sospechoso como David Cruz Torres, originario de Michoacán, México. El incidente ocurrió el viernes, cuando los agentes acudieron a un restaurante italiano llamado Augie’s To-Go tras recibir un reporte de un automóvil que se había estrellado contra el establecimiento.

Al llegar, los oficiales encontraron a la conductora con una lesión grave en el cuello que, de acuerdo con la policía, parecía no estar relacionada con el choque. Cruz Torres viajaba como pasajero en el vehículo y, según las autoridades, intentó huir del lugar antes de ser detenido.

La mujer saltó del automóvil en movimiento

Durante la investigación, los detectives determinaron que la víctima y Cruz Torres trabajaban juntos en Saratoga Springs. Al terminar su jornada laboral, el hombre le pidió a la mujer que lo llevara a casa.

Según la versión policial, mientras ella conducía, Cruz Torres sacó un cuchillo y le cortó el cuello. La mujer logró salir del automóvil cuando todavía estaba en movimiento y pidió ayuda.

La víctima sufrió lesiones que ponían en peligro su vida y fue trasladada en helicóptero a un hospital de la zona, informó la policía. Las autoridades no divulgaron en el reporte proporcionado más detalles sobre su estado de salud.

Enfrenta dos cargos criminales

Cruz Torres fue acusado de intento de asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma en cuarto grado, de acuerdo con el Departamento de Policía de Saratoga Springs.

La información difundida por las autoridades no precisa si el sospechoso cuenta con representación legal ni cuándo deberá comparecer ante un tribunal.

Los cargos constituyen acusaciones y no una declaración de culpabilidad.

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