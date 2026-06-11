Canelo presente en la inauguración del Mundial 2026 y ofreció su refuerzo al Tri

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 convocó a diversas personalidades del ámbito deportivo internacional en las instalaciones del Estadio Ciudad de México. Entre los asistentes que acudieron para presenciar el primer partido del torneo destacó el boxeador jalisciense Saúl Canelo Álvarez, quien ingresó al recinto en compañía de su esposa para el debut de la selección local.

El arribo del campeón mundial de peso supermediano captó la atención de los reporteros encargados de la cobertura previa al silbatazo inicial.

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Durante su trayecto hacia la zona de palcos, el atleta interactuó con los aficionados que se acercaron para solicitar fotografías antes de ingresar a las gradas del antiguo Estadio Azteca.

Canelo Alvarez will be in attendance supporting Mexico in their upcoming match against South Africa at the World Cup. pic.twitter.com/SZ8ys54UcG — ITSDAFANTA ? (@itsdafanta) June 11, 2026

Declaraciones sobre las expectativas del seleccionado nacional

En una entrevista concedida a la cadena de televisión TUDN durante la transmisión en vivo desde las inmediaciones del campo de juego, el boxeador fijó su postura sobre el desempeño que espera del conjunto tricolor en este partido inicial frente al representativo de Sudáfrica. El peleador mostró confianza en el planteamiento táctico diseñado por el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

“Estoy seguro de que México ganará”, expresó Canelo Álvarez ante las cámaras de la señal televisiva al evaluar las probabilidades de la escuadra local en su debut mundialista.

La declaración fue difundida rápidamente a través de las plataformas digitales de la televisora, sumándose a las muestras de apoyo por parte de otros atletas del país.

La proyección del deportista coincide con el ambiente de optimismo que se registró en las tribunas del estadio durante las horas previas a la ceremonia protocolaria de la FIFA. Para el boxeador, el factor de la localía representa una ventaja directa que los jugadores deben capitalizar para asegurar los primeros tres puntos del grupo.

La broma sobre vestir la camiseta verde

Además de compartir su análisis sobre el desarrollo del encuentro, el pugilista utilizó el sentido del humor al abordar las alternativas que tiene el equipo en caso de enfrentar dificultades en el terreno de juego. Canelo Álvarez bromeó con la posibilidad de aportar su preparación física para el beneficio de la selección nacional.

“Pero estoy listo para saltar al juego si estamos en problemas”, comentó entre risas Canelo Álvarez al referirse de manera figurada a una eventual intervención en el partido.

La frase generó interacciones en las redes sociales de los aficionados, quienes tomaron la declaración como una muestra del compromiso del atleta con las representaciones nacionales.

La participación de Canelo Álvarez en las actividades del día inaugural concluyó con su permanencia en el palco asignado por el comité organizador para presenciar el protocolo oficial de la federación.

El evento marcó el inicio de una serie de partidos que se disputarán en territorio mexicano durante las próximas semanas del calendario veraniego.

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