Óscar de la Hoya en otro conflicto con Dana White y Zuffa Boxing

La división de los pesos wélter enfrenta una compleja disputa legal fuera del cuadrilátero. El promotor de boxeo y presidente de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, inició acciones administrativas para frenar los planes de la promotora rival de organizar la cartelera estelar entre Ryan García y el británico Conor Benn sin su respectiva autorización contractual.

De acuerdo con un reporte emitido por la cadena de televisión ESPN, la empresa promotora del exboxeador envió una carta formal de cese y desistimiento dirigida a la directiva de Zuffa Boxing.

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El documento legal alega que la compañía de artes marciales mixtas intenta infringir de manera directa los derechos de copromoción exclusivos que posee sobre el púgil estadounidense.

De La Hoya tells ALL on the potential fight between Ryan and Conor Benn!?



“I believe that’s a fight Ryan wants and if Ryan wants that fight, me as his promoter I have to grant his wish and work with every promoter. If I have to work with Dana White so be it!”- Oscar De La Hoya pic.twitter.com/0ytkPl9lOI — Fight Hub TV (@FightHubTV) June 9, 2026

El contenido de la advertencia legal

El conflicto se originó tras conocerse los planes de la corporación estadounidense de realizar un anuncio oficial sobre el enfrentamiento sin incluir en los beneficios comerciales a la promotora de Óscar de la Hoya. La correspondencia formal detalla que las negociaciones secretas vulneran los convenios previamente establecidos con las televisoras asociadas de ambas esquinas.

“Nos hemos enterado de que planean anunciar un combate de boxeo profesional entre García y Conor Benn para el 12 de septiembre de 2026, promovido por Zuffa y transmitido por Paramount+. Esto constituye una violación directa de los derechos de Golden Boy y DAZN. Golden Boy no ha aprobado ni aceptado los términos de dicho combate”, señala la carta enviada por el equipo de Óscar de la Hoya.

?GOLDEN BOY ISSUE CEASE AND DESIST TO ZUFFA OVER POTENTIAL GARCIA-BENN FIGHT



Oscar De La Hoya’s Golden Boy Promotions has sent a cease and desist letter to Dana White’s Zuffa Boxing, Paramount, and other parties, demanding they their interference with WBC Welterweight World? pic.twitter.com/EP0pcSXfHy — On The Record Boxing (@OnTheRecordBox) June 11, 2026

La representación jurídica del promotor mexicano-estadounidense advirtió que la compañía King Ryan Enterprises, de la cual García es propietario, carece de la potestad reglamentaria para concretar convenios comerciales de forma unilateral. Esto se debe a que el atleta mantiene vigente un contrato exclusivo de representación con la firma Golden Boy.

Contraste con las declaraciones previas

Esta ofensiva jurídica representa un cambio radical en la postura que el directivo había mostrado previamente respecto a la viabilidad de la contienda. Pocos días antes de que se redactara la advertencia legal, Óscar de la Hoya había manifestado su disposición de colaborar con su contraparte para facilitar el espectáculo que los aficionados esperan en Las Vegas.

“Trabajamos con todos los promotores. Incluso si tiene que ser Dana White y Zuffa, por mucho que me disguste, hagámoslo. ¿Por qué no? Porque los boxeadores quieren esta pelea. Ryan quiere esta pelea. Quiere pelear contra Conor Benn. Pues sí. Hagámoslo posible. De eso se trata el boxeo. Hay que trabajar con los promotores para que estas peleas se hagan realidad”, explicó Óscar de la Hoya en una entrevista concedida al portal especializado FightHype.

La estrategia de exclusión empleada por la directiva de Zuffa Boxing alteró el panorama de las negociaciones para las próximas semanas del calendario. Ante el nuevo escenario legal, los promotores deberán resolver la validez de los derechos de copromoción antes de que se pueda concretar la firma definitiva de los contratos para el evento del 12 de septiembre.

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