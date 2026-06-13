Gennady Golovkin y Jackie Nava encabezan a los exaltados al Salón de la Fama en 2026

El Salón Internacional de la Fama del Boxeo dio a conocer de manera oficial la lista de personalidades que formarán parte de la prestigiosa Clase 2026. El ex campeón mundial de peso mediano, Gennady Golovkin, lidera este selecto grupo de homenajeados cuyas trayectorias serán inmortalizadas en las tradicionales ceremonias anuales organizadas en Canastota, Nueva York.

La nueva generación se distingue por reunir a campeones que marcaron pautas de rendimiento físico y dominio deportivo en diversas categorías durante las últimas décadas.

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El comité de votación determinó la inclusión de atletas, entrenadores, promotores y oficiales que contribuyeron activamente a la consolidación del boxeo a nivel internacional.

Gennady Golovkin meeting fans and taking part in a fist casting ceremony at the International Boxing Hall of Fame. GGG will be officially inducted on Sunday alongside Antonio Tarver, Nigel Benn, Naoko Fujioka and Jackie Nava.



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La reacción y el legado de un dominador del peso mediano

Tras la confirmación de su ingreso en su primer año de elegibilidad en el sistema de votación, Gennady Golovkin se pronunció sobre este hito a través de sus canales oficiales de difusión digital. El atleta kazajo valoró el largo recorrido que transitó desde sus etapas en el sector amateur hasta alcanzar la cima del ámbito profesional en los cuadriláteros más importantes de Estados Unidos.

“He estado en el boxeo durante 35 años, un camino largo y desafiante… Ahora mi nombre forma parte de la historia del boxeo mundial”, compartió Gennady Golovkin en su comunicado público al asimilar la distinción otorgada por el jurado.

Este reconocimiento corona una trayectoria que abarcó más de tres décadas de dedicación constante a la preparación deportiva.

La carrera profesional de Gennady Golovkin concluyó con una marca de 42 victorias, dos derrotas y un empate, incluyendo un registro de 37 definiciones por la vía del nocaut. Su etapa de dominio absoluto en las 160 libras le permitió unificar las coronas de la AMB, el CMB y la FIB, además de igualar la marca histórica de 20 defensas consecutivas de campeonato mundial en dicha categoría.

El peso de las leyendas internacionales

Además de la presencia de Gennady Golovkin, la Clase 2026 sumó a su lista de exboxeadores profesionales al británico Nigel Benn, quien ostentó títulos mundiales en las divisiones de peso mediano y supermediano. Benn acumuló un registro de 42 triunfos con 35 nocauts, destacando en el mercado del Reino Unido por un estilo de pelea ofensivo y un porcentaje de definición por la vía rápida superior al 80 por ciento.

El boxeo femenil cuenta con una representación muy relevante en este periodo de inducción con la llegada de la mexicana Jackie Nava al recinto de los inmortales. La peleadora de Tijuana registró un historial de 40 victorias, cuatro derrotas y cuatro empates, convirtiéndose en la primera campeona del CMB en el peso supergallo y en una referencia técnica para las nuevas generaciones de atletas de su país.

Al evaluar su llegada al Salón de la Fama, la boxeadora mexicana conversó con el portal informativo Heraldo Deportes para explicar los objetivos que definieron su longevidad en el deporte de combate. “Realmente, para mí sí era ser campeona, pero algo que me metí mucho en la cabeza es dejar huella. Dejar huella en las que vienen”, declaró, añadiendo sobre el relevo generacional: “¿Cómo es que una niña quiera ser como tú? Para mí es como ya un premio”.

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