Con el objetivo de robustecer su red de proveedores, los responsables del Pentágono se encuentran desde hace meses negociando con compañías automotrices para que se encarguen fabricar vehículos de alta resistencia para ser empleados en tareas de guerra llevadas a cabo por el Ejército en distintos puntos del planeta.

Sin embargo, la demanda de las fuerzas armadas estadounidenses de productos que les permitan combatir a grupos hostiles y de avanzado desarrollo en ciertas áreas de ingeniería también incluye drones.

El Wall Street Journal dio a conocer que funcionarios de defensa ya se han reunido con los responsables de compañías automotrices como General Motors para presentarles ofertas de negocios basadas en que sus líneas de ensamble en algunas de sus plantas ubicadas en el interior del país se han modificadas para contar con la tecnología y el talento humano necesario para arrancar con la fabricación en masa de motores para drones militares.

Otra de las firmas contactadas presuntamente es Magna International, un fabricante con sede en Canadá.

32.5 MILLION dollars a day going to Trump’s war with Iran instead of lowering costs. pic.twitter.com/0J1qmNh7uE — Elizabeth Warren (@SenWarren) November 24, 2026

Ante la necesidad de reforzar su plantilla de vehículos militares todo terreno, los responsables de la milicia estadounidense acudieron a Ford Motor Company.

Al interior del Pentágono se han dado cuenta que, aun cuando existen centenares de proveedores locales con una alta calidad de fabricación, su volumen de producción es limitado con respecto a los líderes del sector automotriz quienes además constantemente están modificando sus líneas de ensamble para lanzar al mercado nuevos modelos de vehículos comerciales, la mayoría de ellos para ser exportados.

El meollo del asunto radica en el precio que pretenden pagar los representantes de la milicia por cada unidad militar ensamblada y la cantidad de dinero establecida por las armadoras automotrices para desarrollar su trabajo anteponiendo un avance tecnológico con garantía de respaldo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, al menos Ford, se dedicó a fabricar camiones, motores de avión y tanques para el ejército, así que la posibilidad de volver a desarrollar este tipo de tarea no le resulta desconocida.

No obstante, son contadas con el dedo de una mano, las armadoras dispuestas vincularse con la producción militar, pues la consideran perjudicial para su marca.

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