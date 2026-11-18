Tras una temporada de relativa calma desde septiembre en el conflicto en Medio Oriente entre Teherán y Washington, las hostilidades escalaron en los últimos días, con varios ataques de Irán sobre Baréin y Kuwait, y el bombardeo estadounidense sobre la isla iraní de Qeshm en el estratégico estrecho de Ormuz —una ruta de navegación vital para una quinta parte de la producción mundial de petróleo que transita por el Golfo—.

Kuwait: “Interceptación de objetivos hostiles”

“La continuación de estas agresiones constituye una escalada peligrosa que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región”, afirmó en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Kuwait.

El Ejército kuwaití dijo este miércoles (18.11.2026) que estaba “contrarrestando ataques con drones” y alertó a la población de posibles explosiones como consecuencia de “la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa antiaérea”.

Poco después, el Ejército iraní confirmó haber lanzado “drones de combate y drones suicidas” que habían “atacado sistemas de defensa antiaérea Patriot”, así como “plataformas de lanzamiento de drones y misiles” del Ejército estadounidense en Kuwait.

Baréin: “traicioneros ataques aéreos iraníes”

En Baréin, las fuerzas armadas anunciaron que habían repelido “traicioneros ataques aéreos iraníes” contra el archipiélago. Desde el viernes, y por primera vez desde septiembre, Irán lo ha atacado en cuatro ocasiones.

El martes, Irán reivindicó un ataque contra una base estadounidense en Baréin. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado “un sistema de radar” de la base de Sheikh Isa en respuesta a las “repetidas violaciones del espacio aéreo iraní por parte de drones del Ejército estadounidense.

Los dos países del Golfo, donde hay una importante presencia militar estadounidense, emitieron alertas para advertir a la población de un peligro inminente.

Baréin concentra numerosos objetivos estratégicos y alberga una de las principales bases navales estadounidenses del mundo, lo que lo convierte en el país “más vulnerable a los ataques”, explicó a AFP Andreas Krieg, analista del King’s College de Londres. El reino está gobernado por una minoría sunita, mientras que la mayoría de la población es chiíta, al igual que en Irán.

Estados Unidos: “munición de precisión para atacar en defensa propia”

Antes de los ataques iraníes de este miércoles, Irán había informado deun ataque estadounidense contra instalaciones de la isla de Qeshm, que ya había sido objeto de bombardeos estadounidenses a principios de noviembre.

Un responsable militar estadounidense afirmó a la AFP que aviones de combate de Estados Unidos habían utilizado “munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla de Qeshm”.

El ataque respondió a “un acto de legítima defensa” por la “agresión contra personal e intereses estadounidenses”, añadió el responsable, que habló bajo condición de anonimato.

Irán amenaza con respuesta “más devastadora y sin límites geográficos”

“Estamos preparados para que, si el enemigo comete un error y repite lo que le llevó a la desesperación, nuestra respuesta contra el enemigo y sus aliados sea, sin lugar a dudas, más devastadora y sin límites geográficos”, anunció el jefe del Ejército iraní, general Amir Hatami, según la agencia de noticias Fars.

“Hoy, dadas las circunstancias y el hecho de que el enemigo está preparando sus fuerzas y ha enviado un nuevo portaviones a la región, vigilamos sus movimientos con atención y precisión y no desperdiciamos ni un instante para prepararnos”, dijo Hatami durante una visita a una exposición sobre la guerra Irán-Irak de los años 80.

Antes de cumbre Xi-Trump-Putin

Teherán ya había atacado a los países del Golfo aliados de Washington en el momento álgido de la guerra regional, con bombardeos casi diarios. Posteriormente, los enfrentamientos se concentraron en el estratégico estrecho de Ormuz, donde la navegación sigue estando muy complicada.

La guerra estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió apuntando, entre otros objetivos, a países del Golfo aliados de Washington. Un alto el fuego en abril puso fin a casi 40 días de intensos bombardeos, pero el frágil acuerdo se rompió en verano.

Esta guerra debería figurar en la agenda de una cumbre tripartita sin precedentes que se celebrará el jueves en China entre Donald Trump y sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, mientras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos llevan meses estancadas.

rml (afp, dpa, efe)