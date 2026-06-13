Devin Haney llama cobarde a Shakur Stevenson por no aceptar la pelea

El campeón mundial de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo, Devin Haney, reactivó la confrontación verbal con Shakur Stevenson tras revelar que aceptó las condiciones de peso propuestas por su rival sin lograr concretar el acuerdo.

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El monarca de las 147 libras manifestó que el ofrecimiento de un peso pactado no fue suficiente para convencer al boxeador de Newark de subir al cuadrilátero.

La última presentación del monarca ocurrió en noviembre de 2025, cuando subió de categoría para vencer a Brian Norman Jr. Desde entonces, el peleador ha buscado oponentes de alto perfil comercial para realizar su primera defensa, ofreciendo incluso una oportunidad directa por su faja mundial a Stevenson bajo condiciones especiales de tonelaje.

144 wasn’t enough? still don’t wanna fight! Damn.. @ShakurStevenson — Devin Haney (@Realdevinhaney) June 12, 2026

La propuesta del peso pactado en las redes sociales

La controversia se intensificó luego de que Stevenson sugiriera establecer un límite de 144 libras como punto medio entre la categoría de peso superligero (140 libras) y la división wélter (147 libras).

Aunque esta decisión por parte de Devin Haney representaba un esfuerzo físico adicional debido a la deshidratación, el peleador aceptó públicamente el reto para facilitar las firmas de los contratos.

A través de su cuenta oficial en la plataforma digital X, el campeón cuestionó la determinación de su oponente tras no recibir una respuesta favorable en los días posteriores al acuerdo verbal. “144 libras no fue suficiente… aún no quiere pelear”, publicó el boxeador en su perfil de la red social, añadiendo un reclamo directo: “Demonios, Shakur Stevenson”.

La postura del campamento de Stevenson

El panorama de las negociaciones dio un giro cuando el retador de Newark desestimó los intercambios de mensajes en el entorno digital. Stevenson calificó las ofertas públicas como una estrategia de promoción y argumentó que las negociaciones formales para un pleito de esta magnitud deben gestionarse mediante los promotores y los asesores legales, fuera del alcance de internet.

This the same thing yall pulled with Rolly. All these fake public negotiations ?Real negotiations happen offline. I’m the truth u will see when u get in front of me!! https://t.co/HLnlUNDuBM — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) June 12, 2026

Ante esta situación, el equipo de Devin Haney decidió mantener la presión mediática para evidenciar lo que consideran evasivas por parte del retador invicto. El campamento del monarca de la OMB argumenta que la disposición de bajar a las 144 libras incluía además la oportunidad de disputar la corona mundial wélter en una cartelera de alto perfil comercial.

Antecedentes de negociaciones fallidas

Los intentos por coordinar un enfrentamiento entre ambos atletas registran capítulos previos que no llegaron a términos legales. Bill Haney, padre y entrenador del campeón, de acuerdo con declaraciones compartidas en diversos medios deportivos, confirmó que las conversaciones entre las esquinas han sido recurrentes durante las últimas temporadas, pero nunca lograron cerrarse de forma definitiva.

La falta de un acuerdo definitivo tras las declaraciones de Devin Haney en la plataforma X prolonga la inactividad de ambos boxeadores en sus respectivas divisiones. Los analistas del sector estiman que los organismos sancionadores deberán intervenir si los equipos de trabajo no logran unificar criterios para concretar una de las peleas más esperadas por la afición.

Por ahora, el futuro de Devin Haney en las 147 libras se mantiene enfocado en buscar retadores alternativos si el combate unificatorio no se concreta.

El desarrollo de las próximas semanas determinará si los representantes de ambos boxeadores retoman los canales administrativos oficiales para redactar un contrato definitivo o si la rivalidad continuará limitándose al plano de las redes sociales.

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