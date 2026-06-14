Bam Rodríguez está imbatible: noqueó y ganó tercer título en una categoría distinta

El boxeador de origen mexicano Jesse Bam Rodríguez conquistó el campeonato mundial de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras derrotar por la vía del nocaut a Antonio Vargas. El enfrentamiento estelar se celebró el sábado por la noche en las instalaciones del Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, marcando el debut del retador en la división de las 118 libras.

Con este resultado, Bam Rodríguez se unió al grupo de atletas profesionales que han obtenido coronas en tres categorías de peso distintas dentro de su trayectoria.

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El peleador de San Antonio, Texas, ya había unificado previamente los cinturones en las divisiones de peso mosca (112 libras) y peso supermosca (115 libras) antes de ascender de división.

BAM DOES IT AGAIN ?



Jesse Rodriguez becomes a three-division world champion after knocking out Antonio Vargas ? pic.twitter.com/J0PXyzl8Xg — Ring Magazine (@ringmagazine) June 14, 2026

Ajustes tácticos y definición en el cuadrilátero

Durante los primeros dos episodios de la contienda, Vargas logró contener las aproximaciones de su rival utilizando su distancia y el jab de izquierda. Sin embargo, la esquina de trabajo comandada por Robert García modificó la estrategia de ataque, permitiendo que Bam Rodríguez incrementara el volumen de combinaciones a las zonas blandas a partir del tercer round.

La definición del combate comenzó a estructurarse en el quinto asalto, cuando el texano conectó una mano izquierda a la mandíbula que mandó a Vargas a la lona por primera vez en la velada. Aunque el campeón defensor logró superar la cuenta de protección del réferi para finalizar el episodio, el desgaste físico limitó su movilidad para el siguiente período.

ONE PUNCH KO ?



THE MOMENT BAM RODRIGUEZ CLAIMED A THIRD TITLE ? pic.twitter.com/jgPGqaJlO7 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 14, 2026

El desenlace oficial ocurrió en el transcurso del sexto round, cuando una seguidilla de golpes precisos por parte de Bam Rodríguez dejó sin respuesta defensiva a Vargas sobre la lona.

Tras la intervención del oficial central de mesa, se decretó el nocaut técnico que detuvo el pleito de manera definitiva ante la ovación de los aficionados.

Declaraciones posteriores y metas en las 118 libras

Al concluir la premiación protocolaria en el centro del ring, el nuevo monarca de la AMB conversó con la revista especializada The Ring para explicar su filosofía deportiva tras este nuevo logro en su carrera. El pugilista de 26 años enfatizó que su enfoque técnico y mental se mantiene centrado exclusivamente en el desarrollo de sus metas a largo plazo.

“Soy el tipo de persona que nunca está satisfecha. Cuando gano una pelea, a la semana siguiente ya estoy pensando en lo que sigue. No me gusta mirar demasiado mis logros ni darme palmaditas en la espalda. Estoy orgulloso de lo que he hecho, pero sé que hay mucho más que puedo hacer”, declaró Bam Rodríguez.

La victoria coloca al nuevo campeón como uno de los principales referentes de la división para negociar unificaciones con otros monarcas de la categoría. En el horizonte de las promotoras internacionales se mantiene la proyección de un eventual enfrentamiento contra el japonés Naoya Inoue, monarca absoluto de las 122 libras, una vez que se definan los contratos mandatorios de la federación.

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