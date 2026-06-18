David Benavídez insiste que habría vencido al Canelo Álvarez hace cinco años y en la actualidad

El debate sobre uno de los enfrentamientos más esperados y postergados en el boxeo internacional sumó un nuevo capítulo testimonial.

El actual monarca unificado en las categorías de peso semipesado y crucero, David Benavídez, detalló sus proyecciones sobre lo que habría ocurrido si las promotoras hubiesen alcanzado un acuerdo contractual en la etapa en que se consolidaba el dominio en las 168 libras para pelear contra el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez.

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La falta de coincidencia en los cuadriláteros sigue bajo el análisis de los especialistas, sobre todo por la etapa en la que se recolectaron los cuatro cinturones del peso supermediano.

En una entrevista concedida para el canal audiovisual de Luis Parra, David Benavídez manifestó mantener una total seguridad sobre el desenlace de aquel posible combate, argumentando que su preparación le otorgaba los recursos necesarios para imponerse en esa época.

“Yo estoy 100% confiado en lo que puedo hacer y si yo le hubiera peleado a Canelo en ese tiempo, también le gano”, afirmó David Benavídez en el canal de Luis Parra, explicando que su disciplina en el gimnasio le permite afrontar cualquier reto técnico frente a los oponentes que pongan en su agenda deportiva.

El análisis de las oportunidades perdidas

La cronología de las negociaciones muestra que el período de mayor cercanía para concretar el pleito ocurrió tras la pérdida de una de las coronas en la báscula durante el año 2020.

Posterior a ese suceso en los pesajes, el boxeador de origen mexicano observó cómo las defensas obligatorias del organismo sancionatorio se orientaron hacia otros contrincantes.

Al rememorar el momento en que se gestionaron las primeras defensas del organismo unificado frente a rivales de menor perfil en los rankings, el peleador evaluó las decisiones de los manejadores. “Yo tenía como 24 años cuando él subió, pero no hice el peso y perdí el título por no hacer el peso. Pero la verdad era algo que no tenía control y si él quería hacer esa pelea era fácil de hacer porque tuvo su primera defensa del CMB contra Yildirim, si quería hacer esa pelea era posible, pero se fue en otra ruta”, argumentó David Benavídez.

Argumentos técnicos y proyecciones futuras

El análisis del boxeador invicto va más allá de las circunstancias administrativas del pasado y se enfoca en las características tácticas que posee para contrarrestar el boxeo de contraataque.

De acuerdo con sus declaraciones en el mismo espacio de difusión, la combinación de sus cualidades físicas individuales se convirtió en el principal factor de evasión por parte del entorno de su contraparte.

“Tengo rapidez, tengo fuerza, tengo defensa, tengo todo. Entonces por eso nunca me peleó, porque sabe que tengo muchas cosas que hago que le puedo complicar la pelea a él”, concluyó David Benavídez al analizar los motivos por los cuales nunca se llegó a estampar la firma en un contrato de copromoción en las 168 libras.

La actualidad encuentra a David Benavídez planificando unificaciones en las divisiones superiores frente a figuras como Noel Mikaelian o Dmitry Bivol.

En caso de que se presente una propuesta formal para reactivar las negociaciones con el boxeador tapatío, las pautas de su equipo de trabajo exigen de forma obligatoria que el límite de peso se establezca bajo los parámetros de las 175 libras.

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