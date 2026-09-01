Sentencian a profesora de Nueva Jersey que abusó de un alumno de 15 años con el que se obsesionó

Una maestra de educación especial de Nueva Jersey rompió a llorar al ser sentenciada a 12 años de prisión por violar a un estudiante de 15 años con quien estaba “obsesionada”, mientras el adolescente hacía una emotiva declaración ante el tribunal.

Allison Havemann-Niedrach, de 45 años y exmaestra de la Escuela Intermedia Freehold, se derrumbó mientras la víctima hacía una emotiva declaración ante el tribunal antes de que el juez dictara la sentencia, según informó The Asbury Park Press.

El estudiante, cuya identidad no fue revelada, dijo que su relación de varios meses con la maestra fue “como una pesadilla” y que no desearía que nadie sufriera la misma experiencia.

“Durante dos o tres años, pensé que era mi culpa”, declaró ante el tribunal. “La perdono por lo que hizo”, dijo, lo que provocó que la exmaestra rompiera a llorar.

La fiscalía afirmó que Havemann-Niedrach estaba obsesionada con el adolescente. “Me disculpo profundamente por mis acciones”, declaró la acusada. “Me conmueve su perdón”.

A former New Jersey teacher has been sentenced to 12 years in prison for s£xually assaulting a student.



Allison Havemann-Niedrach, age 45, was a special education teacher at Freehold Intermediate School when she abused the student, who was in eighth grade at the time.? pic.twitter.com/WY3cd4itCb — True Crime Avenue (@trurcrimeave) August 31, 2026

Havemann-Niedrach, madre de dos hijos, se declaró culpable en enero de agredir sexualmente al joven cuando cursaba octavo grado, durante un período de seis meses en 2024.

Las autoridades comenzaron a investigar a la mujer de Jackson Township cuando el subdirector de la escuela expresó su preocupación por la relación de Havemann-Niedrach con el adolescente, luego de que otro profesor supuestamente la viera acariciándole el cuello y la espalda, tocándole la pierna y coqueteando con él, según informaron los fiscales.

La madre del joven declaró a los investigadores que se preocupó por su hijo después de que su hermana lo viera sentado en el auto de la profesora y notara que estaba usando su teléfono hasta altas horas de la noche.

Havemann-Niedrach le envió al adolescente 25,000 mensajes, según su testimonio.

El niño, quien supuestamente se jactaba ante sus amigos de tener una relación con su maestra, finalmente admitió ante la policía haber tenido relaciones sexuales con la sospechosa cuando su madre lo llevó a la comisaría.

Havemann-Niedrach deberá cumplir al menos el 85% de su condena como parte de un acuerdo con la fiscalía. También deberá registrarse como delincuente sexual y se le revocaron sus certificaciones docentes.

Sigue leyendo:

– Instructora de baile es acusada de abusar sexualmente de dos adolescentes que asistían a su estudio en Delaware.

– Profesora de Georgia acusada de tener relaciones con 6 estudiantes tenía una cuenta en OnlyFans.