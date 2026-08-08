Instructora de baile es acusada de abusar sexualmente de dos adolescentes que asistían a su estudio en Delaware

Una instructora de baile de Delaware está acusada de abusar sexualmente de dos adolescentes, y la policía cree que podría haber más víctimas.

Emily Pryor Albino, de 23 años, fue arrestada y acusada de cuatro cargos de abuso sexual de un menor en primer grado por parte de una persona de confianza y un cargo de solicitud sexual de un menor mediante un dispositivo electrónico, según la Policía Estatal de Delaware.

“Los detectives solicitan ayuda para identificar a posibles víctimas relacionadas con la investigación”, según un comunicado de prensa de la policía estatal.

La policía estatal informó que los detectives comenzaron a investigar a Pryor Albino el 4 de agosto, tras enterarse de que presuntamente había abusado sexualmente de dos adolescentes que asistían al estudio de baile X-Treme en Laurel.

De acuerdo con el comunicado, Pryor Albino habría intercambiado mensajes sexualmente explícitos con las dos víctimas. “Los detectives tienen motivos para creer que hay más víctimas no identificadas”.

La policía no ha revelado las edades ni las identidades de las presuntas víctimas. Pryor Albino compareció ante el juez y se le impuso una fianza de $110,000 dólares en efectivo.

Cualquier persona que tenga información o que pueda ser víctima debe comunicarse con el detective R. Mitchell al 302-752-3794. También puede proporcionar información enviando un mensaje privado por Facebook a la Policía Estatal de Delaware o llamando a Delaware Crime Stoppers al 1-800-847-3333.

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