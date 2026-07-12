Acusan a una mujer de grabar y compartir en Snapchat un presunto abuso sexual contra un niño en Nueva Jersey

Una mujer de Nueva Jersey enfrenta múltiples cargos relacionados con abuso sexual infantil después de que las autoridades la acusaran de agredir sexualmente a un menor de 13 años, grabar el presunto ataque y compartir al menos uno de los videos mediante la aplicación Snapchat.

La acusada fue identificada como Victoria Anne Cranmer, de 25 años, quien fue arrestada el martes y posteriormente ingresada en la cárcel del condado de Ocean, donde permanece detenida sin derecho a fianza.

De acuerdo con los documentos judiciales, Cranmer enfrenta cargos por agresión sexual en segundo grado, producción de material de abuso sexual infantil en segundo grado, posesión de material de abuso sexual infantil en tercer grado y poner en peligro el bienestar de un menor en tercer grado.

La investigación comenzó tras una denuncia de la agencia de protección infantil

Según la investigación, el presunto abuso ocurrió el 6 de mayo dentro del baño de una vivienda ubicada en Little Egg Harbor, mientras el menor se encontraba bajo el cuidado de la acusada.

Las autoridades señalaron que la investigación se inició el 20 de mayo, cuando la División de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey remitió el caso al Departamento de Policía de Little Egg Harbor y a la Unidad de Víctimas Especiales de la Fiscalía del Condado de Ocean.

Posteriormente, los investigadores obtuvieron órdenes judiciales para inspeccionar un teléfono celular presuntamente utilizado por Cranmer y su cuenta de Snapchat, donde aseguraron haber encontrado otros videos almacenados en la función “Memories” de la plataforma.

Un antiguo compañero de vivienda entregó el teléfono a las autoridades

De acuerdo con la declaración de causa probable, el teléfono había sido comprado por un antiguo compañero de vivienda como regalo de cumpleaños para Cranmer.

Cuando posteriormente le pidió que abandonara la vivienda, también solicitó que dejara el dispositivo. Al revisar su contenido, afirmó haber encontrado la grabación, la guardó y entregó el teléfono a los investigadores.

Los detectives indicaron que identificaron a la acusada gracias a varios tatuajes visibles en el video, incluido uno en una de sus piernas.

Además, los documentos judiciales citados por medios locales señalan que la mujer presuntamente se reía mientras ocurría el abuso.

Las autoridades también sostienen que al menos una de las grabaciones fue compartida a través de Snapchat.

Hasta el momento, la Fiscalía del Condado de Ocean no ha informado si la acusada cuenta con representación legal. La investigación continúa.

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