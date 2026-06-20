Profesora de Georgia acusada de tener relaciones con 6 estudiantes tenía una cuenta en OnlyFans

Una profesora de ciencias de Georgia, acusada de abusar sexualmente de seis adolescentes, tenía una cuenta de OnlyFans, y los estudiantes que lo sabían la extorsionaban para obtener mejores calificaciones, según nuevos documentos judiciales.

Este impactante hallazgo se detalla en las órdenes de registro que los investigadores llevan a cabo contra Maris Nichols, de 25 años, exprofesora de ciencias de la preparatoria Alexander, informó WSB-TV.

La Oficina del Sheriff del Condado de Douglas ha emitido más de una docena de órdenes judiciales en el caso, incluyendo órdenes dirigidas a Nichols, Snapchat, OnlyFans, AT&T y a varios estudiantes y sus familias.

Según los documentos obtenidos por el medio, Nichols estaba siendo extorsionada por los estudiantes a raíz de su cuenta de OnlyFans.

Las órdenes también revelaron otros detalles escabrosos, según informó The New York Post.

Nichols fue presuntamente grabada en un video teniendo relaciones sexuales con un estudiante mientras vestía un suéter con la inscripción “Jesús te ama”.

Los investigadores buscan grabaciones de vigilancia de un campo de golf donde Nichols se reunió con un adolescente, así como material genético y huellas dactilares de dos estudiantes en particular.

Nichols fue arrestada inicialmente tras ser acusada de tener contacto sexual con un estudiante en el armario de un aula y en un Hummer estacionado.

Dos semanas después, fue arrestada nuevamente y enfrentó 11 cargos adicionales, incluyendo abuso sexual de menores, manipulación de pruebas y acoso sexual a otros cinco estudiantes.

Las acusaciones incluían haber mantenido relaciones sexuales en un Hummer y en un campo de golf, enviar imágenes obscenas a estudiantes y participar en sexting con adolescentes.

Los investigadores informaron que Nichols presionó a un estudiante para que borrara sus comunicaciones poco antes de su primer arresto.

Nichols se graduó de la Universidad Liberty, una institución privada cristiana evangélica que mantenía una estricta política que prohibía la actividad sexual fuera del matrimonio.

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