Arrestan a maestra de primaria en Texas por presunta agresión sexual continuada a menor

Una docente identificada como Cecilia Mueller, de 46 años, fue arrestada en San Antonio, Texas, y enfrenta cargos por agresión sexual continuada contra un menor, según informaron autoridades locales.

El arresto se produjo el lunes tras una investigación iniciada a partir de la denuncia de un exalumno. De acuerdo con el informe de detención compartido por el Departamento de Policía de San Antonio, un hombre de 20 años aseguró haber sido alumno de la maestra durante el año escolar 2016-2017 en la escuela Lewis Elementary School.

El denunciante afirmó que durante ese período la docente lo consideraba uno de sus “favoritos” y mantenía conversaciones inapropiadas con un grupo de estudiantes sobre temas personales.

También señaló que, en encuentros dentro del aula, la maestra habría mostrado contenido explícito y promovido dinámicas inapropiadas entre los alumnos.

Señalamientos de abuso

El exalumno declaró que la docente habría protagonizado conductas de carácter sexual, incluyendo contacto físico indebido dentro del salón de clases.

Según su testimonio, la situación se extendió durante el año escolar y terminó cuando finalizó el período académico.

Asimismo, indicó que la maestra le habría pedido mantener los hechos en secreto y le habría advertido sobre posibles consecuencias si revelaba lo ocurrido.



Mueller trabajó en el Northside Independent School District, donde ejerció en la mencionada institución hasta 2019 antes de ser trasladada a otro centro educativo del mismo distrito.

Tras su arresto, las autoridades escolares confirmaron que fue suspendida de sus funciones mientras se desarrolla la investigación.

Posibles más víctimas

La policía expresó preocupación por la posibilidad de que existan otras víctimas y solicitó a cualquier persona con información que se comunique con el Departamento de Policía de San Antonio.



El caso permanece abierto mientras las autoridades continúan recopilando testimonios y evidencias.

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