Exalcaldesa de Louisiana condenada a 90 días de cárcel por mantener relaciones sexuales con un adolescente

La exalcaldesa de DeRidder, en el estado de Louisiana, Misty Roberts, fue condenada el martes a 90 días de prisión tras ser hallada culpable de mantener relaciones sexuales con un adolescente de 16 años durante una fiesta celebrada en su residencia en julio de 2024.

Roberts, de 43 años, había sido declarada culpable en marzo de los delitos de conocimiento carnal de un menor y conducta indecente con un menor. Los hechos ocurrieron durante la celebración del cumpleaños de su hijo, a la que asistían varios adolescentes.

Durante la audiencia de sentencia, la madre de la víctima calificó a Roberts como una “depredadora” y aseguró que abusó de la confianza depositada en ella como adulta responsable, de acuerdo con el New York Post.

“El peligro no siempre tiene apariencia de peligro”, declaró la mujer ante el tribunal. “Esta depredadora tiene extensiones de cabello, tacones altos, bótox y otras modificaciones estéticas”.

La fiscalía pedía 17 años de prisión

Los fiscales habían solicitado una condena de hasta 17 años de prisión, argumentando que Roberts no había asumido plenamente la responsabilidad por sus actos. El fiscal Charles Robinson sostuvo que la exfuncionaria era plenamente consciente de la gravedad de su conducta y cuestionó que intentara minimizar lo ocurrido.

Sin embargo, el juez D. Kent Savoie impuso una pena de 90 días de cárcel, además de dos condenas suspendidas de cinco años. También ordenó que Roberts se registre como delincuente sexual, reciba tratamiento psicológico y se someta a pruebas periódicas de alcohol y drogas.

Durante el juicio, la fiscalía presentó mensajes de texto intercambiados entre Roberts y su hijo antes de la fiesta, en los que discutían qué tipo de bebidas alcohólicas querían los adolescentes para la celebración.

Asimismo, se exhibieron conversaciones de la noche de los hechos en las que el hijo de Roberts describía la situación como “una locura” y comentaba que su hermana menor estaba afectada emocionalmente.

La hija de la exalcaldesa también declaró ante el tribunal y afirmó haber visto a su madre y al adolescente “encima uno del otro” durante la fiesta. Por su parte, el exesposo de Roberts, Duncan Clanton, testificó que ella le confesó haber mantenido relaciones sexuales con el menor y que sus propios hijos los habían descubierto.

Antes de conocer la sentencia, Roberts pidió disculpas a la familia de la víctima y aseguró que cargaría con la culpa “por el resto de su vida”. También admitió haber pedido a otras personas que mintieran sobre lo ocurrido por temor a perder el contacto con sus hijos.

“Soy una vergüenza para la ciudad”, expresó la exalcaldesa ante el tribunal. “Solo pido gracia, misericordia y la oportunidad de seguir siendo madre”.

El caso provocó conmoción en DeRidder, donde Roberts había ocupado el cargo de alcaldesa antes de que salieran a la luz las acusaciones que terminaron con su carrera política.

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